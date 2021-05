Finalmente possiamo dire addio al fastidiosissimo e antiestetico calcare da tutti i rubinetti e le altre superfici in acciaio.

Come tutti sanno, il calcare è un nemico dell’acciaio e combatterlo è davvero una sfida ardua.

Tornando alla dura lotta contro il calcare, sta impazzando sul web un metodo naturale che promette risultati a dir poco stupefacenti.

Infatti, sembra incredibile ma per eliminare il calcare basta questo semplicissimo alimento economico, conosciutissimo e molto amato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un metodo sorprendente e naturale

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che il calcare deriva dalla durezza dell’acqua. Dunque, eliminare definitivamente il problema è più complicato del previsto. Tuttavia, esistono diversi trucchetti e consigli utili che ci aiutano a limitarne i danni. Primo fra tutti i rimedi è quello di asciugare sempre le superfici per evitare macchie e ristagni d’acqua.

Tra i rimedi più conosciuti ci sono l’aceto e il limone che hanno la capacità di sciogliere il calcare. Utilizzatissimo anche il bicarbonato di sodio. La sua azione abrasiva riduce visibilmente le macchie di calcare sulle superfici interessate.

Per asciugare e lucidare, invece, si consiglia di usare il collant in nylon, anziché un panno classico.

In commercio, poi, sono molteplici i prodotti chimici che si possono acquistare per lavare via il calcare.

Ma pochi sanno che per rimuovere macchie ed incrostazioni calcaree basta un solo incredibile ingrediente. Stiamo parlando del cetriolo. Basterà tagliare qualche fetta e strofinarla sulle superfici da pulire. Dopo qualche minuto, asciugare e lucidare con un panno asciutto e morbido. Dunque, sembra incredibile ma per eliminare il calcare basta questo semplicissimo alimento economico, conosciutissimo e molto amato.