Quando si pensa al dolce, si immagina una meravigliosa torta dal sapore eccezionale confezionata in maniera ineccepibile soprattutto se accompagna un evento come una cena con amici.

La vista e il gusto sono gli elementi basilari su cui bisogna puntare per far colpo sui nostri commensali. Per fare ciò bisognerà prestare attenzione a dei semplici passaggi che aiuteranno in una semplice e ottima riuscita per un dolce coi fiocchi.

I 5 geniali trucchi di tendenza per la buona riuscita di un dolce e stupire tutti gli ospiti

Quando ci presentano un dolce esteticamente gradevole o addirittura perfetto, è molto difficile che assaggiandolo non possa piacere. Assicurando un ottimo aspetto estetico del dolce, metà vittoria è già in tasca. Con dei piccoli trucchi da chef si potranno realizzare originali decorazioni facili da preparare.

Con un po’ di creatività si possono prendere delle ispirazioni anche dalla natura. Per esempio la decorazione di un dolce si potrebbe incentrare sui colori della primavera con delle realizzazioni in pasta da zucchero belle e veloci. Fiori colorati qua e la con delle foglioline verdi possono creare un ottima decorazione primaverile.

Una decorazione al cioccolato piacerà sicuramente a tutti. La cioccolata di copertura è perfetta per la realizzazione di uno strato croccante e goloso. Basterà sciogliere il cioccolato bianco in un pentolino e il cioccolato fondente in un altro pentolino. Quando saranno ben sciolti si potranno lasciar cadere sul dolce realizzando sfumature creative ed originali, davvero di grande effetto.

Una decorazione di tutto rispetto non potrà non essere fatta da piccole sculture di caramello da posizionare tutte intorno al perimetro. Così per ogni fetta di dolce, ci sarà una piccola delizia scenografica in caramello.

Con il caramello ben caldo utilizzare uno strumento come una forchetta da dolce che con movimenti rapidi creerà dei sottilissimi fili di caramello, perfetti da arrotolare come nido. Oppure si può utilizzare della carta forno e sbizzarrirsi a fare varie forme come il sole, la luna e molte altre.

I più creativi con poca manualità si possono impegnare nelle decorazione con gli stencil. Basteranno delle decorazioni con carta applicate qua e la sulla torta. Successivamente basterà una spolvera di zucchero a velo o di caca e il gioco è fatto.

Un abbellimento interno che stupirà davvero tutti

La maggior parte delle persone si ferma solo alla decorazione esterna non pensando che quella interna potrebbe riscuotere ancora più successo. Quando si taglia una fetta di torta, la maggior parte è fatta sempre dello stesso colore di giallo o arancio. Ma se si provasse a dare un tono di colore più vivace?

Oltre ai coloranti chimici per alimenti si possono utilizzare anche quelli naturali. Come la barbabietola ad esempio, oppure le fragole, more e così via. Con questi 5 trucchi geniali e di tendenza, la buona riuscita di ogni dolce sarà un successo e stupire gli ospiti darà un gioco da ragazzi.