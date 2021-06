Un periodo particolarmente difficile per chi ha problemi di circolazione è sicuramente l’estate. Il caldo e l’umidità potrebbero rendere difficile la circolazione venosa e appesantire le estremità.

Chi soffre di capillari e vene varicose deve curarsi in modo particolare per evitare che questi problemi peggiorino col tempo.

La buona notizia è che esistono numerosi rimedi per contrastare la cattiva circolazione, oggi vedremo qual è il frutto dei miracoli che ci darà gambe belle e sane.

Mille proprietà

Sui banchi del mercato in queste settimane di giugno è apparso un piccolo frutto dal gusto unico perfetto per la circolazione e il microcircolo. Si tratta ovviamente dei mirtilli, la amatissima bacca blu ricca di vitamine e sostanze nutritive.

I mirtilli oltre ad avere un’altissima quantità di sostanze nutritive sono anche un rimedio naturale e dalla comprovata efficacia per le gambe gonfie e pesanti. Ricchissimi di sostanze come le antocianine, i flavonoidi e i tannini queste bacche hanno un’azione terapeutica per il nostro sistema circolatorio.

È questo il frutto dei miracoli che ci darà gambe belle e sane

Le sostanze contenute nei mirtilli migliorano l’elasticità e il tono vascolare e riducono il rischio di rottura dei capillari. Oltre a ciò hanno un’azione antiaggregante piastrinica, sfavoriscono cioè la formazione di occlusioni delle vene e così il rischio di trombosi.

Oltre a questi vantaggi incredibili i mirtilli sono ottimi per il sistema urinario e per prevenire la cistite ma anche come antiossidante per contrastare la diffusione di radicali liberi e l’invecchiamento.

Se consumeremo regolarmente questa deliziosa bacca avremo sicuramente visibili benefici per la nostra salute. Freschi, nella macedonia, in marmellata o sotto forma di succo, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta per nutrirci di questi piccoli frutti estivi dalle mille proprietà e dal gusto che ha fatto innamorare in molti. In questo articolo troviamo le dosi opportune da consumare senza esagerare.