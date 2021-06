Si tratta di un contorno estivo capace di mettere allegria sia in chi lo prepara che in chi lo degusta. I peperoni in agrodolce sono una prelibatezza di origine pugliese che piace a tutti e si prepara in massimo 20 minuti per dare un tocco diverso e inusuale alla nostra cucina. Proponiamo, quindi, ai nostri Lettori un modo singolare per preparare un contorno di peperoni ricco di colori.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a) tre peperoni di diversi colori;

b) tre cucchiai di pangrattato;

c) due cucchiai di capperi;

d) uno spicchio d’aglio;

e) un cucchiaio di zucchero;

f) mezzo bicchiere di aceto;

g) del prezzemolo fresco;

h) sale e olio extravergine di oliva.

Un modo singolare per un preparare un contorno di verdure in agrodolce

La preparazione per questo mix di colori è molto semplice e si esaurisce in una mezz’oretta al massimo.

Laviamo i peperoni per bene e tagliamoli a listarelle di 2 centimetri circa ripulendo ogni fetta dai semi bianchi interni.

Li poniamo in una padella e facciamo soffriggere pochi minuti per aggiungere il cucchiaio di zucchero e l’aceto.

Lasciamo sfumare e portiamo a cottura girando di tanto in tanto. Appena cotti li mettiamo in un piatto.

Seconda fase

Intanto prendiamo un’altra padella e poniamo olio, aglio e capperi e facciamo rosolare leggermente.

Aggiungiamo il pangrattato che dovrà tostare leggermente. Qui è importante evitare che si bruci, quindi dobbiamo monitorare e non superare il minuto di cottura.

Aggiungiamo i peperoni e mescoliamo tutto per bene in modo da amalgamare gli ingredienti e gli aromi. Lasciamo cuocere un po’ e il nostro contorno in agrodolce è pronto.

Un consiglio

Quello proposto è un modo singolare per preparare un contorno di verdure in agrodolce. Ma chi non ama il tocco dolce, può certamente gustare questo mix di colori apportando una piccola modifica e cioè dosando diversamente lo zucchero che si può anche non inserire.

Rimane la validità di una ricetta ugualmente gustosissima. Visto il periodo, consigliamo ai nostri Lettori un dessert dissetante, dolce e sfizioso. Lo troviamo qui.