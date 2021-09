Le more sono dei frutti di bosco, la cui pianta appartiene alla famiglia delle Rosacee. Le possiamo vedere tra i rovi con spine e aghi estendersi tra gli alberi. In questo articolo vedremo perché è questo il frutto dal basso indice glicemico, ipocalorico e ideale da mangiare per chi fa sport. Le proprietà e i benefici delle more sono importanti e un loro consumo regolare apporta notevoli effetti positivi sull’organismo.

È questo il frutto dal basso indice glicemico, ipocalorico e ideale da mangiare per chi fa sport

Le more sono un frutto a basso indice glicemico, contengono appena 43 calorie in soli 100 grammi. Per questo motivo possono essere consumate quotidianamente anche dai diabetici. Si consiglia comunque di gestire la porzione e la frequenza, secondo l’andamento della glicemia. Per assimilare al meglio tutti i loro nutrienti, è bene consumarle fresche. Contengono vitamina A e vitamina C , flavonoidi e antociani. Inoltre hanno effetto antinfiammatorio, antiossidante e depurativo.

Siccome apportano poche calorie e sono ricche di acqua e zuccheri, sono un frutto ideale da mangiare in un regime alimentare ipocalorico e dopo l’attività sportiva. Le more non danno luogo ad effetti collaterali tranne nei casi di intolleranze o allergie. Se mangiate in quantità eccessive, possono irritare l’apparato digerente.

Per questo motivo si consiglia un consumo giornaliero, pari a 100-150 grammi e in particolare a coloro che soffrono di patologie come diverticolite, colon irritabile e reflusso gastroesofageo.

Come riconoscere delle more mature

Quando si acquistano le more è importante prestare attenzione al loro stato di maturazione è importante. Se sono già mature, cioè quando sono di colore nero intenso tendente al blu scuro dovranno essere mangiate nel giro di un paio di giorni. Se non sono ancora mature, si possono conservare anche per un lasso di tempo compreso tra tre e quattro giorni, ma non oltre.