Forse alcuni non lo sanno, ma lungo tutta la nostra penisola ci sono aree termali naturali a cui possiamo accedere liberamente. Si chiamano proprio terme libere e nascono in particolare circostanze dall’unione di acqua e calore della terra. L’acqua termale sgorga da solchi aperti nella roccia. È ricca di oligoelementi, che danno benefici alle nostre ossa, al nostro sistema respiratorio e non solo. Quindi, cosa aspettiamo? Ecco 5 terme naturali e gratuite in giro per l’Italia dove passare una giornata in totale relax senza svenarci o fare file chilometriche. Oltre ai benefici che ne ricaverà il nostro organismo, si tratta di luoghi incantati, incastonati della roccia o a strapiombo sul mare. Una gita che non dimenticheremo.

Partendo da Nord verso Sud, cominciamo con le Terme di Saturnia, che si trovano in Toscana. Nonostante lì vicino ci sia un noto centro termale a pagamento, poco più in là possiamo passare una giornata di terme all’aria aperta. Ci immergeremo nelle acque delle Cascate del Mulino o delle Cascate del Gorello, tra fitti boschi e zampilli cristallini. Sempre in Toscana si trova Bagno San Filippo, una vasca naturale d’acqua termale a cui accedere sempre liberamente. Questa località è conosciuta anche come “la cascate immobile”, per merito di una suggestiva incrostazione calcarica di colore bianco che spiove dalla roccia.

Arriviamo nel Lazio e troviamo le Terme Bullicame, nominate persino da Dante nella Commedia. Il nome deriva da “bullicare”, cioè bollire. Qui abbiamo a disposizione una vasca d’acqua calda e una d’acqua fredda.

Terme sulle isole

Scendendo ancora, ci fermiamo prima nella splendida Ischia. Qui possiamo passare una giornata indimenticabile alle terme di Sorgeto, una spiaggia rocciosa a cui si accede grazie a una stretta scalinata di 200 scalini. Ma provare l’avventura vale davvero la pena: qui l’acqua calda risale dal fondale alla bellezza di 90 gradi.

Chiudiamo con le Terme di Segesta (o Polle del Crimiso), stabilimento gratuito che si trova in Sicilia. Qui l’acqua, d’origine vulcanica, tocca i 50 gradi. Possiamo immergerci in vasche scavate naturalmente dall’erosione degli anni, in un contesto intimo e da sogno.

