Una volta, se si cliccava sbadatamente su ‘Svuota Cestino’ senza verificare di aver ripristinato file importanti, la frittata era fatta. Senza un backup era letteralmente impossibile recuperare documenti cancellati definitivamente per sbaglio. Ora le cose non stanno più così: ci sono diversi metodi efficaci per evitare il disastro.

Gli esperti del team tecnologia di ProiezionidiBorsa.it ne hanno selezionati due molto efficaci.

Ecco i migliori metodi

Come recuperare file eliminati definitivamente, gratis? Dopo anni di ‘latitanza’ Microsoft stessa ha realizzato un tool ufficiale, scaricabile gratuitamente dallo Store. Si chiama Windows File Recovery e consente di recuperare i file cancellati per sbaglio da dischi di qualsiasi tipo. Potrebbe però essere un po’ complicato da usare: si tratta infatti di uno strumento utilizzabile principalmente da linea di comando. Una cosa che può mandare in confusione l’utente medio.

Dopo aver installato l’app dallo Store, dal prompt dei comandi basterà digitare ‘winfr’ per lanciarlo. Il tool può recuperare file di tipo jpeg, pdf, png, mpeg, tutti i file di Office, mp3, mp4, zip e molti altri. Ci sono tre modalità di utilizzo, ciascuna con le sue specifiche necessità. Lo strumento è potente, ma richiede un po’ di abilità tecniche e qualche ricerca apposita.

Come recuperare file eliminati definitivamente, gratis

Per i meno smanettoni, esiste un’app molto facile da usare, con interfaccia grafica semplice, e gratuita. Si chiama Recuva. Una volta scaricata, installata e lanciata, non si deve fare altro che seguire le indicazioni per ritrovare i dati perduti che possono servire sia nella vita quotidiana, sia in quella lavorativa.

Uno dei punti di forza di Recuva è, oltre alla semplicità d’uso, la possibilità di ripristinare i dati da ogni genere di sorgente. Può recuperare frammenti perduti da dischi fissi, PC desktop e portatili, ma anche dallo smartphone dal tablet, senza dimenticare lettori MP3 e memorie esterne. Ogni immagine, file audio, video o documento possono essere recuperati senza che si debba perdere molto tempo. Pochi minuti e il gioco è fatto.