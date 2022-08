Il mese di agosto non è sinonimo di ferie per tutti. Molti preferiscono posticipare i momenti di relax a settembre, meno costoso e meno affollato. Infatti, sia che si decida di muoversi in Italia che all’estero è indubbio che settembre sarà proprio il mese ideale per andare alla scoperta di nuovi posti. In Italia ci si potrà rilassare sulle spiagge liguri, come ad esempio quella di Loano mentre all’estero ottime la Grecia o la Turchia. Oggi si andrà alla scoperta di 3 meravigliose isole da visitare tutto l’anno ma, in modo particolare, a settembre. Proprio in questo periodo, infatti, le temperature ancora miti permetteranno di godersi al massimo il viaggio tra tuffi e relax sulla spiaggia. Ischia, Procida e Capri sono le tre protagoniste dell’arcipelago campano. Facilmente raggiungibili da Napoli si tratta di vere e proprie perle.

3 isole italiane da visitare a settembre per un viaggio indimenticabile

Ischia è la più grande tra queste 3 isole italiane da visitare a settembre. Si tratta di un vulcano silente da molto tempo. La storia di Ischia si perde all’origine dei tempi e fu anche parte della Magna Grecia. Con l’aliscafo si arriverà ad Ischia Porto ma da qui si potrà raggiungere la zona più tranquilla di Ischia Ponte. Qui si potrà visitare il Castello Aragonese, punta di diamante dell’isola. Risalente al XV secolo, fu fatto costruire da Alfonso di Aragona. A completare il tutto il Tempio di San Pietro, la Chiesa dell’Immacolata e il Convento delle Clarisse. Per visitare al meglio l’isola si consiglia di affittare uno scooter che faciliterà di molto gli spostamenti.

Capri

Capri è forse la più conosciuta e rinomata tra queste tre isole. Molto caratteristici i faraglioni resi famosi da spot pubblicitari e film. Delle enormi rocce che fuoriescono dall’azzurrissimo mare proprio davanti all’isola. Anche se fu abitata sin dall’antichità, Capri divenne famosa per la prima volta grazie all’Imperatore Tiberio che, dopo essersene innamorato, decise di trasferirvici. Secondo il mito, poi, Capri era anche il luogo in cui vivevano le famose sirene. A Capri da non perdere la Piazzetta, la Certosa di San Giacomo, i Giardini di Augusto e Villa Jovis. Alle altre attrazioni da non perdere, poi, si aggiunge la rinomatissima Grotta Azzurra. Tra le spiagge da visitare a Capri troviamo i Bagni di Tiberio, Marina Piccola perfetta per i bambini e Faro.

Procida

La più piccola delle isole è sicuramente Procida, meravigliosa e caratteristica con i suoi colori. Divenuta famosa per essere stata set di film come “Il Postino” per ora è riuscita a tenersi lontano dal turismo di massa. Tra i posti più caratteristici da visitare a Procida troviamo Corricella con le sue caratteristiche case e i locali dove mangiare pesce fresco. Tra le spiagge più gettonate troviamo la Silurenza, la Lingua e l’Asino.

