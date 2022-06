Quando siamo invitate a una cerimonia, che si tratti di un matrimonio, una comunione, una cresima o altra occasione, l’outfit è indubbiamente fondamentale. Dobbiamo procurarci non soltanto vestiti, scarpe (sempre più donne scelgono scarpe senza tacchi) e accessori adatti, ma pensare anche a come acconciare i capelli. Per chi ha i capelli lunghi, le possibilità sono quasi infinite, dalle acconciature più raccolte, alle trecce, a qualsiasi altra acconciatura più o meno elaborata. Per i capelli corti, invece, le opzioni sono più limitate. Spesso non è facile domare i capelli corti e ricorriamo al gel o ci portiamo un pettine sempre dietro nella vana speranza di riuscire a tenere in ordine i capelli ribelli. Ma in realtà anche per chi ha i capelli molto corti basta pochissimo per apparire chic a qualsiasi cerimonia. Vediamo come.

Un’acconciatura semplicissima in due passaggi

Per chi ha i capelli corti, da pochi centimetri fino alle spalle, c’è un’acconciatura davvero semplicissima che ci consente di apparire subito più chic. Consiste in due passaggi: il primo è di fare la riga di lato, in linea con l’occhio, e di farla abbastanza profonda. In questo modo sembreremo subito più ordinate. E il secondo è di utilizzare un accessorio. Un accessorio otterrà lo scopo non soltanto di tenere in ordine gli indomabili capelli corti. Ma anche di dare a tutta la nostra acconciatura un aspetto più elegante. Ma quale accessorio scegliere?

È questa l’acconciatura perfetta per le cerimonie per chi ha i capelli corti e richiede soltanto cinque minuti

I cerchietti sono passati di moda, ma non per questo dobbiamo rinunciare a un accessorio in testa. Pinze decorate, soprattutto con brillantini dorati, argentati o pietre colorate sono assolutamente ammessi. Ci aiuteranno a tenere ferma la frangia e domare i capelli. Ma si vede sempre di più in giro un altro accessorio per capelli, allo stesso tempo tradizionale e moderno. Vediamo quale.

Per le più coraggiose una coroncina completerà l’acconciatura

È questa l’acconciatura perfetta per chi ha i capelli corti: la riga da un lato e un accessorio appariscente ma elegante nei capelli. E allora perché non provare una coroncina? Sono tornate di moda ultimamente, e si vedono sempre più spesso. Si va dalle più semplici, come un filo dorato o argentato intorno alla fronte, fino alle più colorate composte di fiori, pietre, brillantini e nastri. Scegliamola con i colori perfetti da abbinare al nostro outfit per essere elegantissime e originali.

Approfondimento

Per le cerimonie sempre più donne scelgono i pantaloni ma ecco tre regole per indossarli al meglio e sembrare elegantissime senza sacrificare la comodità