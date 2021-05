La menta è una delle piante aromatiche preferite da tutti per via del suo profumo molto intenso. Fondamentale in cucina per accompagnare piatti di carne e pesce oltre che bevande.

La menta è una pianta altamente infestante caratterizzata da un apparato radicale molto sviluppato.

Quando si compra la menta è messa a dimora in piccoli vasetti, appena la si porta a casa sarà importante sistemarla in vasi più grandi.

Per moltiplicare la menta a costo zero si potranno utilizzare diversi metodi partendo da una pianta ben sviluppata. Purtroppo, pochi sanno che per moltiplicare la menta a costo zero bastano solo questi incredibili trucchi alla portata di tutti.

Stoloni

La pianta della menta può superare facilmente i cinquanta centimetri di altezza. Il fusto è stolonifero, questo permetterà la nascita di diverse ramificazioni che partono dal colletto. Una volta emessi molti stoloni la menta comincerà ad allungarsi sul terreno dove emetterà nuove radici e foglie.

La riproduzione per stoloni avverrà nel periodo primaverile tagliando via queste ramificazioni e mettendole a dimora in vaso o terra.

Dal momento che lo stolone avrà già delle radici proprie sarà semplicissimo riprodurre la menta utilizzando questa tecnica.

Talea

Un altro modo per moltiplicare la menta è la classica talea che darà vita a una pianta con le stesse caratteristiche della madre.

Scegliere un rametto ben sviluppato e, utilizzando delle forbici ben sterilizzate, tagliarlo alla base.

In seguito, inserirlo in un bicchiere di acqua e dopo un paio di settimane controllare l’eventuale presenza di radici. Le talee dovranno essere sistemate in un posto luminoso ma non colpito dai raggi diretti del sole.

Prendere un vasetto e riempirlo di torba in cui verrà inserito il rametto facendo attenzione a non rovinare le radici. Vaporizzare la nuova piantina per mantenerla umida.

Un altro metodo consigliato dagli esperti è perfetto per dividere piantine di menta molto sviluppate. Prendere la pianta e, con delle forbici, frazionarla in due parti facendo attenzione a non danneggiare la pianta. Utilizzare un terriccio comune aggiungendo dell’argilla espansa sul fondo per facilitare il drenaggio.

Le nuove piantine non dovranno essere annaffiate eccessivamente per evitare marciumi radicali.

Nel giro di un mesetto si potrà cominciare a raccogliere la menta.

Inoltre, per avere foglie più aromatiche si consiglia di tagliare via il fiore.

