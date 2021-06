Le vacanze in montagna, si sa, hanno un grande pregio, quello di poter far godere del fresco che si ha in quota. Lontani dalla calura estiva e dai grandi affollamenti delle spiagge italiane, la montagna è una scelta di tranquillità e ricerca di un contatto con la natura.

Da soli con il paesaggio e le meraviglie che può offrire, immersi in un’atmosfera di silenzio e pace. In alta quota, soprattutto, dove l’aria si fa più pulita, tutto questo è accentuato.

Ci sono molti luoghi magnifici in Italia, dove poter vivere al meglio la montagna, uno di questi è il magico Trentino.

Quali sono gli itinerari montani più spettacolari in Trentino?

Il Trentino offre davvero molto all’appassionato di montagna, ma non solo. I suoi laghi stupendi, come quelli di Levico e Caldonazzo, i laghi di Lamar, di Molveno e di Ledro, non ci faranno avere nostalgia del mare.

E le alte montagne ci offriranno itinerari incredibili, tra vette e vallate spettacolari. I percorsi di trekking sono più impegnativi e richiedono più allenamento delle comuni passeggiate in montagna. Ma quando si è preparati, zaino in spalla, borraccia, un po’ di allenamento, si è pronti per conquistare nuove vette e nuovi panorami.

È questa la scelta giusta per chi cerca un’entusiasmante vacanza in alta montagna, e tra gli itinerari più spettacolari ci sono quelli nella Valle di Ledro, dal lago alla vetta. Oppure quelli in Val di Fiemme, ai Laghi di Lusia o a Cima Cece, o ancora in Valsugana fino al Lago delle Buse.

Ma c’è un massiccio montuoso, molto famoso in Trentino, che ospita itinerari per il trekking davvero degni di nota. Si tratta della Paganella. Sempre presente nell’immaginario trentino e nei racconti popolari, la Paganella è raggiungibile in qualche ora di auto da Trento.

Da qui, attraverso un itinerario tra le creste, si può raggiungere la vetta, ad un’altitudine di 2150 mt.