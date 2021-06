I benefici che alcuni alimenti possono portare alla salute sono moltissimi. Ecco perché è importante conoscerli per poter seguire un’alimentazione consapevole e sana. È il caso di alcuni tipi di frutta secca che rappresentano una vera e propria miniera di vitamine e tante altre sostanze nutritive. Un alimento d’eccellenza, date le sue svariate proprietà, sono proprio le noci. Ne bastano 15 grammi giornalieri per migliorare apprendimento, memoria e contrastare malattie neurodegenerative.

Un piccolo frutto con delle enormi proprietà nutrizionali

Già dalla forma somigliano ad un cervello in miniatura. Non è un caso infatti che siano una fonte di nutrienti preziosi per il nostro organo nobile. Le noci, come gran parte della frutta secca, se mangiate con moderazione in una dieta equilibrata, possono essere davvero un elisir di lunga vita. Per garantire il fabbisogno di cui ciascuno necessita, alcuni esperti di nutrizione suggeriscono di mangiarne 3 al giorno, che corrispondono a circa 15 grammi.

Le noci sono ricche di vitamina A, B1, B2 ed E. Inoltre, contengono i famosi Omega-3 e Omega-6, acidi grassi essenziali che contrastano l’infiammazione dei tessuti e prevengono numerose malattie Anche alcuni semi che si utilizzano in cucina sono delle ottime fonti di questi acidi grassi. Li abbiamo presentati nell’articolo “Una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative”. Grazie alla loro composizione, inoltre, le noci contengono numerosi antiossidanti che contrastano i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Questo fa sì che l’assunzione regolare di noci, renda molti tessuti e apparati del corpo più resistenti e meno vulnerabili ad infiammazioni. Persino i capelli diventano più forti grazie agli olii presenti in questa frutta secca.

Ne bastano 15 grammi giornalieri per migliorare apprendimento, memoria e contrastare malattie neurodegenerative

A confermare i benefici che si possono trarre dalle noci è soprattutto la scienza. Uno studio scientifico di alcuni anni fa della Loma Linda University, in California, hanno mostrato come le noci siano una fonte di nutrimento prezioso per il nostro cervello. Il team di ricercatori ha registrato tramite Elettroencefalogramma (EEG) l’attività cerebrale dei soggetti che assumevano noci. I dati hanno mostrato che le differenti tipologie di noci e semi utilizzati nello studio andavano ad attivare aree cerebrali differenti con frequenze specifiche. La potenza delle onde di trasmissione cerebrale suggeriscono che le noci potrebbero migliorare funzioni cognitive come l’apprendimento, la memoria e contrastare le malattie neurodegenerative.

Inoltre, potrebbero essere una vera e propria fonte alimentare per ossigenare il cervello. Sebbene le indagini restino ancora aperte a nuove evidenze, sicuramente queste ricerche rivelano l’importanza che alcuni alimenti rivestono nella realizzazione di uno stato di benessere.

