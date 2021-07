L’estate è la stagione per eccellenza di matrimoni e cerimonie. Probabilmente molti di noi sono invitati ad un matrimonio in quest’estate post Covid e come ogni volta è molto importante curare molto bene il look e l’outfit.

Grazie al clima dolce e temperato dell’estate possiamo sbizzarrirci con abiti scollati e aperti, scarpe aperte e tacchi alti. Ma a volte, proprio per il caldo, in molti di noi vorrebbero poter indossare delle scarpe più comode e facili da portare rispetto ai classici tacchi. Oggi vedremo qual è la scarpa comoda ed elegante perfetta per i matrimoni estivi.

Una moda sempre più diffusa per la gioia dei nostri piedi

Se quest’estate siamo invitate a dei matrimoni dobbiamo sapere che non siamo più costrette a indossare scomode scarpe alte. Infatti ora c’è una tendenza sempre in crescita che ci permette di usare modelli di scarpa alternativa.

Sempre più comune e di tendenza è fare il cambio scarpe dopo la cerimonia vera e propria per indossare un altro modello più comodo da tenere per il rinfresco e la festa. La scarpa perfetta da indossare in realtà non è proprio una scarpa ma un tipo particolare di ciabatta.

Stiamo parlando della classica infradito, ma in una inedita versione elegante e lussuosa.

È questa la scarpa comoda ed elegante perfetta per i matrimoni estivi

L’infradito di lusso è una classica ciabatta di gomma con particolari che la rendono elegante e appariscente. Come, ad esempio, delle decorazioni di cristalli, delle scritte raffinate o delle borchie metalliche. Grazie a questa calzatura saremo eleganti ma anche comodissime, non rischieremo di cadere dai tacchi e i nostri piedi respireranno.

Ora che questa tendenza è del tutto sdoganata non dobbiamo temere, possiamo tranquillamente indossare uno di questi modelli senza rischiare di fare una brutta figura anche in una cerimonia elegante. Noi saremo perfette e i nostri piedi ci ringrazieranno.

