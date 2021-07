Una pelle liscia, uniforme e delicata è il sogno di ogni donna, forse ancora più del fisico perfetto. La pelle è uno degli elementi più importanti nella bellezza di ognuna di noi.

Se vogliamo prenderci cura della nostra pelle, ci sono molti passaggi da seguire che vanno da una giusta detersione a un’idratazione sufficiente, a un make up adeguato. Oggi, però, vogliamo parlare di un trucchetto che ci permetterà di risparmiare tempo e denaro, ecco, infatti, il segreto di bellezza per avere una pelle perfetta e risparmiare sul make up.

Un trucchetto che tutte dovrebbero conoscere

Per uniformare la pelle ci sono vari prodotti, dal primer al fondotinta, dalla terra abbronzante alla cipria. Tutti questi prodotti donano l’illusione che il nostro colorito sia uniforme e la pelle liscia. Sono prodotti ottimi, semplici da usare e che donano un risultato sorprendente, ma d’estate potrebbero essere fastidiosi da indossare col caldo.

Come tutti sappiamo, d’estate la nostra pelle è molto più bella ed uniforme, grazie all’effetto del sole e dell’abbronzatura che abbiamo già visto in questo articolo. Se, però, non possiamo prendere il sole, ma vogliamo comunque questo effetto incredibile, dobbiamo conoscere questo trucco.

Ecco il segreto di bellezza per avere una pelle perfetta e risparmiare sul make up

In alternativa ai prodotti citati sopra, esiste una soluzione naturale, economica e rapida, perfetta se non abbiamo la possibilità di prendere il sole. Potremo usare una crema autoabbronzante adatta al viso e al decolleté, per ottenere un effetto abbronzato in maniera semplice e rapida. Sarà sufficiente stendere un velo di crema sul viso e su tutta la parte che vorremo scurire e aspettare che faccia effetto.

Ricordandoci, però, di non esagerare, possiamo applicare la crema due o tre volte alla settimana e vedremo la nostra pelle più colorita, ma in modo uniforme. In questo modo non dovremo più utilizzare i prodotti cosmetici come terra e fondotinta, otterremo un effetto naturale davvero strepitoso.