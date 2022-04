È il sogno di moltissimi italiani possedere una casa al mare. Durante l’estate, non c’è niente di meglio che sfuggire al caos cittadino per qualche giorno e riposarsi a pochi passi dalla spiaggia. Sfortunatamente, però, i prezzi delle seconde case al mare continuano a lievitare, e per molti italiani sono ormai diventati proibitivi. Quasi impossibile trovare una casa ben situata e in buone condizioni per meno di svariate centinaia di migliaia di euro. E così, molti italiani sono costretti a rinunciare al sogno di una casa al mare. Ma invece non dovremmo perdere le speranze, perché la soluzione c’è. Basta soltanto guardare un po’ più lontano.

La riviera ateniese è sempre più popolare tra gli stranieri

Non dovremmo lasciarci scoraggiare dai prezzi proibitivi delle case al mare in quasi tutta Italia. Esiste una riviera spettacolare dove i prezzi degli immobili tendono ad essere molto più contenuti. Si tratta della riviera ateniese, in Attica. A pochi passi dal centro della capitale greca, possiamo trovare un mare cristallino, incantevole e pulito. La riviera ateniese è una delle mete preferite non soltanto dagli abitanti locali, ma anche da moltissimi turisti e non ha assolutamente nulla da invidiare alle migliori spiagge nostrane. Con la grande differenza che sulla riviera ateniese possiamo trovare case a pochi passi dalla spiaggia con prezzi molto più bassi rispetto a quelle italiane.

È questa la riviera dove comprare casa per meno di 80mila euro con tutti i comfort a pochi passi dalla spiaggia

La riviera ateniese si estende per più di 70 km dal Pireo fino allo spettacolare Capo Sunio. Sono molte le zone amatissime dai greci e dagli stranieri che hanno deciso di acquistare qui una casa al mare. Si va dal Pireo stesso, servito dalla metro cittadina, a Palaio Faliro, fornito di spiagge bellissime, fino a Edem, un paradiso per i turisti locali e stranieri. Ma la zona più gettonata è senza dubbio quella di Glyfada, considerata uno dei quartieri più ricchi e chic della capitale greca. La zona è ben servita dai mezzi pubblici. Da Glyfada si può raggiungere in tram l’Acropoli di Atene in appena 40 minuti e il Pireo in poco più di un’ora.

Grandissimo interesse dimostrato da investitori locali e stranieri

L’interesse per la riviera ateniese è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Si è moltiplicato specialmente da quando il Governo greco ha confermato il progetto per costruire il parco sul mare più grande d’Europa sul sito che prima ospitava l’aeroporto Elliniko, che diventerà un vero gioiello della riviera ateniese, della Grecia e di tutto il Mediterraneo. Certamente quindi è questa la riviera dove comprare casa al mare e moltiplicare il valore dei nostri investimenti.

Lettura consigliata

Ecco perché gli immobili in questa città stanno per lievitare ed è il momento di investire