Prepariamo subito un piatto goloso con uova, pangrattato e una scatoletta in frigo a cui pochi pensano

La fantasia in cucina in alcuni periodi non ci manca, mentre in altri può venire meno. Forse pensiamo a elaborazioni complicate, ma in realtà proprio il nostro frigo può aiutarci a realizzare in pochissimo tempo qualcosa di speciale.

Prepariamo subito un piatto goloso, con una deliziosa impanatura per delle irresistibili polpette di tonno in scatola e patate. Aprire la scatoletta di tonno, che abbiamo in frigorifero, è la mossa da fare per la realizzazione di questa ricetta davvero facile, veloce e dal gusto unico.

Ecco gli ingredienti:

150 g di tonno in scatola;

400 g di patate;

sale q.b;

pepe nero q.b;

la scorza grattugiata di 1 limone;

2 uova;

150 g di pangrattato;

olio di semi q.b.

Per preparare le polpette di tonno in scatola e patate, pensiamo prima a queste ultime, che dovremo lessare sul fuoco in una pentola colma di acqua bollente. Quando noteremo le patate perfettamente lessate, morbide e con la buccia che inizia a staccarsi, potremo spegnere il fuoco e scolarle. Potremo ora sbucciarle e schiacciarle all’interno di una ciotola capiente. Per farlo si può utilizzare uno schiacciapatate o il dorso di un cucchiaio. Lasciamo quindi raffreddare le patate e procediamo a trattare gli altri ingredienti.

Prendiamo il tonno in scatola e scoliamolo per bene dall’eccesso di olio, versandolo in uno scolapasta. Aggiungiamolo quindi alla purea di patate e uniamo un pizzico di sale, uno di pepe e la scorza di limone. Mescoliamo il tutto con l’aiuto di una forchetta al fine di ottenere un impasto perfettamente omogeneo.

Prepariamo ora l’impanatura delle polpette, rompendo le uova in un piatto fondo e versando il pangrattato in un secondo piatto. Iniziamo a staccare una piccola porzione dal composto e a lavorarla per creare una pallina. Passiamo la polpetta prima nelle uova, poi nel pangrattato e adagiamola su un piatto piano. Facciamo lo stesso con tutto l’impasto, per creare le polpette.

Versiamo ora l’olio in una padella e friggiamo le polpette per pochi minuti, dorando la loro superficie intera per bene. A cottura ultimata, serviamole e consumiamole subito. Possiamo abbinare le polpette di tonno e patate a una salsa allo yogurt.

