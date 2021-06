Molti di noi sono sempre alla ricerca di un investimento saggio e conveniente. Certamente l’immobile è il bene rifugio a cui possiamo rivolgerci in questi casi. Un bene immobiliare è sempre un investimento che può farci guadagnare, se sappiamo gestirlo saggiamente.

In un articolo precedente abbiamo presentato la nuova capitale europea in cui conviene investire sull’immobile. Si tratta di Atene, capitale greca. Grazie ai numerosi progetti di riqualificazione urbana portati avanti negli ultimi anni, Atene sta diventando una capitale modernissima, e con servizi all’avanguardia. I prezzi degli immobili sono ancora piuttosto bassi, ma stanno per lievitare, e per una ragione molto precisa. Scopriamo quale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché gli immobili in questa città stanno per lievitare ed è il momento di investire

La decisione è ufficiale: la quarta linea della metro Ateniese verrà costruita a partire dall’estate 2021. Si tratta di uno dei progetti più ambiziosi d’Europa, e si inserisce nel piano di riqualificazione pubblica portato avanti dal governo greco. Sono in programma ad Atene anche il parco pubblico sul mare più grande d’Europa, e una pista ciclabile lunga più di 50km che collegherà la riviera Ateniese allo splendido capo Sounio, all’estremità orientale dell’Attica, uno dei luoghi più suggestivi del paese.

Ma perché il progetto della quarta linea della metro è così rivoluzionario? Ecco perché gli immobili in questa città stanno per lievitare ed è il momento di investire.

La nuova linea servirà i maggiori punti di interesse della città

La nuova linea collegherà quartieri molto abitati e punti di interesse sparsi per tutta la città che prima non erano serviti dalla rete ferroviaria urbana, facendo lievitare i prezzi degli immobili nelle zone servite dalla nuova linea metropolitana. La linea sarà lunga 13 chilometri, servendo quattro municipalità dell’area urbana di Atene. Ci saranno delle stazioni centralissime, come il campus universitario di Zografou, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Benaki, e la centralissima Piazza Exarchia.

La linea servirà 350mila passeggeri ogni giorno, eliminando dalle strade decine di migliaia di veicoli. Il traffico e la qualità della vita di cittadini e turisti verranno certamente migliorati.

La nuova linea decongestionerà la centralissima stazione di Syntagma, cioè la piazza del parlamento, attrazione principale dell’Atene moderna.

Un saggio investimento in questo periodo in un immobile ad Atene certamente porterà i suoi frutti.