L’utilizzo delle mascherine esercita una grossa influenza sulle ultime tendenze in tema di trucco. I make-up tendono ad orientarsi sempre di più sulla zona occhi, da valorizzare con ogni mezzo.

La tendenza del prossimo autunno-inverno è orientata ai winged eyes, un trucco che si estende ben oltre la rima ciliare degli occhi. Cerchiamo di capire in cosa consista nel dettaglio.

È questa la regina delle tendenze del trucco occhi autunnali per avere uno sguardo intenso ed espressivo

Il cosmetico protagonista indiscusso di questa stagione sarà l’eyeliner, con buona pace di chi non riesce ad applicarlo, che potrà ricorrere ad un espediente per migliorare la precisione del tratto.

Lo si userà per ridisegnare l’occhio, facendolo apparire più lungo e regalandogli un alone di eleganza. Nello specifico, il trucco winged eye consiste in un tratto di eyeliner che termina con una codina rivolta verso l’alto, sfumata o netta. Indifferente anche il colore: che sia nero, di una tonalità più vivace come il blu cobalto o persino multicolor. L’importante è valorizzare lo sguardo, visto che non lo si può fare con le labbra.

Non trucchi con ombretti sfumatissimi e dalle tonalità variopinte. È questa la regina delle tendenze del trucco occhi autunnali per avere uno sguardo intenso ed espressivo. La stagione prevede che gli occhi vengano risaltati ulteriormente da un mascara voluminoso.

Sì ad alte dosi di mascara, senza il timore di risultare esagerate

Così vogliono le tendenze: ciglia lunghissime e volte all’insù. Se proprio si teme che il mascara si sbavi, anche se c’è un modo per evitarlo, si può ricorrere a quelle finte, adottate anche da Kamala Harris e Michelle Obama. Munirsi anche di piegaciglia per evitare che risultino cadenti.

E gli smokey eyes?

Chi continua ad essere fedele all’effetto smokey, quasi onnipresente nelle tendenze stagionali, potrebbe prediligere i colori più in voga al momento: grigio e malva su tutti. Quest’autunno è anche la stagione dei colori neutri, che si mescolano e confondono a quello della palpebra. Si può completare con una o due righe di eyeliner, la prima sulla rima superiore e l’altra su quella inferiore dell’occhio.