Nel momento in cui i nostri bambini imparano a conoscere un elettrodomestico, per questo povero accessorio può essere l’inizio della fine. Diventa praticamente un giocattolo nelle loro mani, con l’aggravante di saper consegnare loro “le pappe” pronte. Danno doppio. Accade soprattutto così per frullatori, tostapane e piastra per sandwich. Ma, ovviamente una volta usati, guai a pulirli e ce li ritroviamo sporchi e puzzolenti. Ma, seguendo questo ottimo consiglio, ma poco conosciuto puliremo finalmente uno degli elettrodomestici più sporchi e maleodoranti di casa. Proprio il tostapane. E, sappiamo tutti bene quanto emani odori sgradevoli questo elettrodomestico usato e non pulito.

Da prezioso alleato a infido nemico

Da un lato benediciamo chi ha inventato questo elettrodomestico, salvandoci in tante merende dei nostri bambini. Dall’altro, è sempre una scocciatura pulirlo, con tutti i suoi angoli nascosti. Però, d’ora in poi, seguendo questo ottimo consiglio, ma poco conosciuto puliremo finalmente uno degli elettrodomestici più sporchi e maleodoranti di casa. Vediamo come fare, senza magie ma con un paio di operazioni davvero semplici.

Spegnere in tostapane ricominciare

La prima cosa da fare è ovviamente quella di staccare la spina e procedere alla pulizia in assoluta sicurezza. Dopodiché, tenendo conto dell’apertura del cassettino e della rimozione dei residui, procediamo in questo modo.

Ciò che fa puzzare l’ambiente dopo la tostatura, sono le griglie sulle quali si attacca soprattutto il formaggio quando si scioglie. Cosa, ancora più visibile, se ai nostri bambini piace caricare il toast in maniera abbondante.

Prendiamo una bacinella, riempiendola di semplice acqua tiepida, completa di un cucchiaio di bicarbonato. Inseriamo le nostre griglie e lasciamo che la soluzione faccia effetto per un paio di minuti. Ma, non di più, per non rischiare la ruggine.

Il passaggio finale

Una volta che avremo poi lavato e risciacquato, se permane lo sporco sulle griglie, prendiamo un semplicissimo e vecchio spazzolino e rimuoviamo il tutto.

Possiamo aiutarci in questa operazione anche con un po’ di detersivo per piatti.

Approfondimento

