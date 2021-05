A volte, il fatto che il giardino del vicino sia più bello e rigoglioso è solo una sensazione, come suggerisce il famoso detto. Altre volte però è un dato di fatto: il giardino non è florido e verde quanto quello del vicino.

Ma se l’erba del vicino è sempre la più verde, forse è perché conosce questo trucco geniale e alla portata di tutti ma che noi non conosciamo Continuando a leggere, si capirà di cosa si tratta!

La cura del giardino

Per avere un giardino splendido da fare invidia, il primo passo non è scegliere il tavolo, le sedie, o gli arredi migliori. Quello che serve è semplicemente un prato verde sano e privo di difetti.

Con l’arrivo della bella stagione, però, arrivano anche il caldo e la siccità e per prendersi cura del giardino si dovrà:

a) tagliare regolarmente l’erba: un prato incolto e con l’erba alta non è molto bello. Quindi, si dovrà tagliare l’erba una volta ogni 7-10 giorni;

b) concimare: una buona concimazione d’estate una volta al mese, o ogni 2 settimane se serve, può salvare la salute del giardino;

c) irrigare: nei mesi più caldi la sola acqua piovana può non bastare e per questo si consiglia di irrigare il giardino. Questa operazione è da fare almeno una volta a settimana, preferibilmente al mattino presto o comunque evitando le ore più calde.

Se l’erba del vicino è sempre la più verde, forse è perché conosce questo trucco geniale alla portata di tutti ma che noi non conosciamo

Il motivo per cui alcuni giardini sono più belli di altri sta nell’irrigazione: d’estate è fondamentale sostenere il nostro giardino con delle irrigazioni aggiuntive. Probabilmente, il modo migliore, ed alla portata di tutti, per avere un giardino perfetto è di usare gli irrigatori da giardino.

È molto semplice, il trucco per avere un giardino perfetto sta in quanto sovente lo irrighiamo: troppa acqua lo rovinerebbe, mentre troppo poca lo inaridirebbe.

Quindi, il trucco geniale e che ora conosciamo è questo: di installare degli irrigatori automatici, per avere l’erba più verde anche del vicino.

Gli irrigatori si usano solitamente nelle primissime ore del mattino. D’estate si dovrebbe irrigare per circa 10 minuti se si hanno irrigatori statici o per circa 40 minuti con quelli dinamici, ogni 2 giorni. Logicamente, ogni giardino risponde in modo diverso a seconda della sua composizione, esposizione al sole e altro.

Per cui osservando la risposta del manto d’erba si aggiusteranno i tempi e ore di irrigazione, e si otterrà un giardino invidiato dai vicini.