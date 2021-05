È questo il segreto straordinario per preparare senza centrifuga frullati multivitaminici che non fanno ingrassare assicurandoci un fisico in forma e una pancia piatta

Con il caldo in arrivo avremo voglia di ricchi frullati che possiamo preparare a casa con un semplice frullatore ad immersione per rinfrescarci e dare tono alle nostre giornate.

Un modo per avere la giusta energia e fare il pieno di vitamine e sali minerali. Il rischio è uno solo: quello di ingrassare.

Perché questo elisir potrebbe anche essere molto calorico oltre che nutriente. Ma c’è un segreto straordinario per preparare senza centrifuga frullati multivitaminici che non fanno ingrassare assicurandoci un fisico in forma e una pancia piatta.

Il trucco

Per non rinunciare al gusto e alle vitamine possiamo utilizzare diversi tipi di frutta. Anche se alcuni sono più calorici (e vedremo quali). L’ingrediente, però, che può far salire l’asticella della bilancia è il latte vaccino.

Come ovviare? Possiamo sostituirlo con del latte vegetale. E cioè latte di mandorla, di avena, di riso, di soia o di nocciola. Possiamo anche rimpiazzarlo con succo di arancia oppure con acqua naturale. Però, in quest’ultimo caso, andremmo a compromettere un pochino il sapore che diventa più neutro. Ma è comunque da provare.

Quale tipo di frutta

La frutta che scegliamo dev’essere molto matura. Altrimenti con il frullatore ad immersione avremmo difficoltà. È bene poi tenere in mente qual è la frutta più calorica. Le banane, l’uva, il cocco. Ma anche i mirtilli il kiwi e l’ananas, sono i frutti con maggiori calorie.

I meno calorici sono su tutti il limone, l’anguria, le fragole, le ciliegie. A seguire le arance e le pesche. Conoscere per grandi linee quali sono i prodotti più calorici ci aiuta a combinare meglio gli ingredienti. A dire che se puntiamo su un frullato con banana, uniremo delle fragole e del latte vegetale per non renderlo troppo calorico.

In generale per non rinunciare al gusto e all’energia e tenere a bada la bilancia, bastano queste piccole attenzioni. Il latte vaccino che può essere sostituito quindi, e considerare nel mix di frutti l’accostamento tra quello più calorico e quello più dietetico.

Su tutti l’anguria, il limone, le fragole e le ciliegie. Riusciamo così ad elaborare questo ragionamento dietetico. Ed ecco perché è questo il segreto straordinario per preparare senza centrifuga frullati multivitaminici che non fanno ingrassare assicurandoci un fisico in forma e una pancia piatta.