È tra le piante aromatiche più conosciute e consumate nella cucina italiana, dà sapore e profumo a numerosi piatti della nostra tradizione, l’origano è la spezia che ci salverà in numerose occasioni.

Può essere utilizzato per profumare casa, pulire gli igienici, per allontanare insetti e moscerini. Lo possiamo sfruttare anche per la cura della nostra pelle e per stimolare la crescita dei capelli.

È questa la pianta aromatica che non deve mai mancare in casa che ci salverà in tante occasioni

Cura personale

L’origano miscelato con oli vegetali come quello di avocado o quello di jojoba, stimola il cuoio capelluto, migliorando la condizione di diradamento. Basterà applicarlo sul cuoio capelluto un paio di volte a settimana. A proposito di capelli, sono questi gli incredibili, ma banali errori che quasi tutti commettono e che rovinano i capelli e come averli perfetti anche con il caldo e il sole.

Questa spezia è utile anche per profumare la nostra pelle, basterà riporre l’origano all’interno di un sacchetto porta spezie e immergerlo nell’acqua della vasca da bagno prima di immergerci all’interno.

Può essere utilizzato, inoltre, per contrastare la micosi alle unghie, semplicemente basterà aggiungere a del comune olio di mandorle qualche goccia di olio essenziale di origano e strofinare sulle unghie interessate da micosi.

Aiuto in casa

L’origano è anche un valido alleato nella lotta contro i cattivi odori da casa. Dopo aver cucinato una frittura di pesce, ad esempio, basterà riporlo in un pentolino e portare a bollore dell’acqua con l’aggiunta di chiodi di garofano. Si sprigionerà, così, un aroma in grado di catturare o coprire i cattivi odori. Può essere utilizzato insieme ad altre erbe per la creazione di pot pourri da distribuire in giro per casa.

Utilissimo per allontanare gli insetti dalle nostre dispense, basterà riporlo con alcune foglioline di alloro all’interno della dispensa e gli insetti si dilegueranno in men che non si dica. Si rivela quindi utile anche come pianta barriera da tenere sul terrazzo di casa per creare una barriera per tenere lontano gli insetti.

Con l’olio essenziale di origano ed aggiunta di tea tree oil è inoltre possibile creare un disinfettante per la pulizia dei servizi igienici.

Ebbene, è questa la pianta aromatica che non deve mai mancare in casa che ci salverà in tante occasioni.