Un piatto amato, ricercato, in alcuni casi agognato. Un piatto che porta il mare a tavola e che racconta tanto della terra da cui proviene. Dalla Toscana alla Liguria, dalla Puglia al Molise, ciascuna regione ha la propria ricetta per preparare la migliore zuppa di pesce. Il brodetto dell’Adriatico, il caciucco toscano, la buridda ligure, il ciambotto pugliese, sono tante le versioni in cui è possibile gustarla.

Ma se ogni regione vanta la propria preparazione, c’è un aspetto che accomuna la zuppa di pesce, da nord a sud: i pregiudizi.

La zuppa di pesce è un piatto costoso

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

In tanti pensano che sia un piatto costoso: niente di più sbagliato (sempre che si decida di prepararlo in casa). A prepararla, in passato, erano soprattutto i pescatori (o le loro mogli) che, dopo aver venduto il pesce migliore, cucinavano il pesce rimasto. Il pesce meno pregiato, di bassa qualità o di piccole dimensioni, quello in pratica che non si riusciva a vendere, finiva cucinato in grandi pentoloni. La zuppa di pesce non è un piatto costoso, basta scegliere i pesci giusti. Scorfani, merluzzetti, totani, piccole sogliole, ma anche grongo e gallinella. Naturalmente la zuppa può essere arricchita da crostacei, scampi e pannocchie, che danno ancora più gusto.

La zuppa di pesce è un piatto difficile da preparare?

Il secondo pregiudizio che ruota attorno alla zuppa di pesce è che sia un piatto difficile da cucinare e con una lunga preparazione. Anche questo non è vero. Basta applicare solo piccoli accorgimenti.

Non tutti conoscono questi semplici trucchi per cucinare un’eccezionale e veloce zuppa di pesce

Dopo aver scelto il pesce che andrà ad arricchire la nostra zuppa, è fondamentale farselo pulire e, se si preferisce, sfilettare già in pescheria. È questa, infatti, la parte della preparazione che richiede più tempo in assoluto. Ma non facciamo buttare via niente! Tutti gli scarti dovranno essere utilizzati per il fumetto, il brodo ottenuto dagli scarti del pesce e che andrà a sostituire l’acqua nella nostra zuppa.

Un altro segreto per una zuppa strepitosa è rispettare i tempi di cottura dei pesci. Non c’è nulla di più sbagliato che mettere a cuocere tanti pesci diversi contemporaneamente. I pesci grassi (come lo scorfano e il grongo) vanno messi in pentola per primi (circa 30 minuti di cottura); segue la gallinella (15 minuti); 10 minuti per i calamari e seppie; 3-4 minuti per i crostacei con guscio.

Non tutti conoscono questi semplici trucchi per cucinare un’eccezionale e veloce zuppa di pesce.

Approfondimento

È questo l’antipasto dell’estate scenografico e veloce preparato con delle semplici zucchine.