Con l’arrivo della bella stagione ci sono molte piante che prendono vigore. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo più volte citato e descritto i modi con cui rendere balconi e giardini rigogliosi in questo periodo.

Esiste però una pianta che è sempre verde e che proprio in questo periodo cresce incredibilmente e ha bisogno di una costante esposizione alla luce del sole per molte ore. È questa la particolare pianta con la meravigliosa chioma ramosa che può essere usata in molti sorprendenti modi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Stiamo parlando dell’eucalipto, albero di grandi dimensioni che nei suoi luoghi di origine (Australia, Oceania e Nuova Guinea) può superare anche i 90 metri di altezza.

La presenza in Italia di questa pianta

Dalle nostre parti, invece, è più contenuta e si aggira attorno ai 25 metri ed è presente in tutte le regioni italiane in particolare quelle che hanno un clima mite.

Può crescere fino a 2 metri all’anno ed è il motivo per cui la sua corteccia cambia annualmente. Ha una strana particolarità legata ai suoi fiori cioè non hanno petali.

Hanno solo una specie di calice la cui forma è una trottola chiusa da una struttura rigida detto opercolo. Durante il periodo della fioritura, questo si stacca e cadendo sul terreno permette la fuoriuscita degli stami.

Gli utilizzi che non tutti conoscono

Oltre alla sua straordinaria maestosità, l’eucalipto possiede delle proprietà che forse non tutti conoscono, per cui il suo utilizzo è variegato in diversi campi.

Viene infatti impiegata in vari settori sia industriali che commerciali. Ad esempio, nell’industria farmaceutica le foglie di eucalipto sono utilizzate a scopo terapeutico contro svariati malanni.

Si usano per creare un olio aromatico per gli sciroppi, gocce nasali, supposte e unguenti. I fiori recisi e i rametti più giovani possono essere usati dai fiorai per fare delle composizioni floreali e dei bouquet.

Inoltre, nella cosmetica le proprietà rinfrescanti ed antisettiche di questa pianta fanno sì che sia utile contro l’acne e le pelli grasse.

Altri utilizzi che pochi si immaginano

A scopi commerciali la sua corteccia molto robusta è utilissima per la produzione di carta di alta qualità molto liscia opaca ed omogenea oltre che come legna da ardere e per produrre pellet.

Infine, piantare l’eucalipto nelle zone paludose può essere utile per bonificare il terreno da zanzare e a ridurre la salinità del terreno.

Abbiamo quindi capito il motivo per cui è questa la particolare pianta con la meravigliosa chioma ramosa che può essere usata in molti sorprendenti modi.