Il deodorante è un prodotto molto comune ed usato per l’igiene personale, per eliminare la puzza di sudore e rinfrescare la pelle. Ne esistono moltissime categorie, da quelli più profumati a quelli quasi inodore, antimacchia o privi di alcol. Però, questi prodotti contengono sostanze aggressive e che irritano la pelle, oltre ad inquinare l’ambiente.

Ecco perché optare per il deodorante fai da te è una soluzione perfetta per rispettare la pelle, l’ambiente, e perché no, anche il portafoglio!

Continuando a leggere, scopriremo qual è la ricetta facile e veloce per preparare in casa un deodorante solido.

Come realizzare in pochi semplici passi un deodorante delicato sulla pelle e del tutto naturale

Per realizzare un buon deodorante esistono molte alternative, a seconda dell’aroma che si preferisce, della consistenza solida o liquida del prodotto e degli ingredienti necessari. Di seguito, vedremo come preparare un ottimo deodorante solido, semplicissimo e con ingredienti facilmente reperibili. Serviranno:

a) 4 cucchiai di amido di mais;

b) 4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

c) 6 cucchiai di olio di cocco;

d) 5 gocce di olio essenziale a scelta.

Iniziamo la preparazione sciogliendo l’olio di cocco a bagnomaria: infatti, pur essendo un olio, è solido al di sotto dei 24-25 gradi.

Poi, in una ciotola capiente mescoliamo il bicarbonato e l’amido di mais, uniamo l’olio di cocco, continuando a mescolare per bene gli ingredienti.

Quando il composto sarà omogeneo, aggiungiamo l’olio essenziale scelto e mescoliamo di nuovo.

Infine, versiamo il deodorante ancora liquido in un barattolino di vetro. A questo punto, abbiamo finito e il nostro deodorante sarà pronto per l’uso non appena si sarà solidificato.

Applicazione e suggerimenti

Come abbiamo letto, è semplicissimo realizzare in pochi semplici passi un deodorante delicato sulla pelle e del tutto naturale. Il deodorante si applica semplicemente spalmandolo con le dita: dato che a 24 gradi diventa liquido, con il calore del corpo si scioglierà.

In questo modo, con pochi euro di spesa possiamo preparare numerosi deodoranti. Creando e provando ogni volta un aroma diverso, cambiando solo l’olio essenziale utilizzato.

In questo modo otteniamo un prodotto di qualità, economico e, soprattutto, rispettoso dell’ambiente.