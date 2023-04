Dopo una fase di consolidamento seguita a un veloce ribasso, sul Ftse Mib le azioni Sanlorenzo navigano in acque tranquille. Ricordiamo, infatti, che dopo avere raggiunto nuovi massimi storici, le quotazioni del titolo hanno ritracciato creando un’interessante occasione di acquisto e le condizioni per attaccare nuovamente nuovi record.

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre negli ultimi mesi gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto al rialzo sulle stime del fatturato indicando un rinnovato ottimismo nei confronti della società. Negli ultimi 4 mesi, poi, la società ha goduto forti correzioni degli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in maniera significativa.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda che è prevalentemente Buy o Overweight. Inoltre, gli analisti hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che al momento esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Altro dato importante è l’eccellente visibilità sulle future attività del gruppo. Gli analisti del settore, infatti, hanno opinioni convergenti sui futuri ricavi dell’azienda.

Un aspetto negativo è quello legato alla valutazione del titolo in termini di multipli degli utili. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Sanlorenzo risultano essere sopravvalutate.

Sul Ftse Mib le azioni Sanlorenzo navigano in acque tranquille: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta dell’11 aprile in rialzo del 4,53% rispetto alla seduta precedente, a quota 41,50 €.

Dopo il ritracciamento partito dai massimi storici, le quotazioni hanno rotto al rialzo la fortissima resistenza in area 41,25 € aprendo le porte al raggiungimento del probabile obiettivo in area 43,90 €. Su questo livello si potrebbero decidere le sorti di breve del titolo e l’eventuale aggiornamento dei massimi storici.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe riportare al ribasso il titolo che potrebbe invertire nel caso di chiusura giornaliere inferiori a 39,61 €.