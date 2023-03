Come comprare con 50.000 euro la casa al mare in una delle Regioni italiane più belle del Mondo. Occasione limitata!

Investire i propri risparmi in immobili che possono creare reddito nel tempo è sicuramente un ottimo affare. Ecco come comprare con 50.000 euro la casa al mare in Sardegna.

Avere come alternativa alla routine giornaliera una casa al mare e poterci trascorrere già i primi weekend di sole è sicuramente un grande vantaggio. Senza pensare poi alla possibilità di metterla a reddito concedendola per brevi periodi in locazione. Se invece questo per noi è un sogno che abbiamo nel cassetto da tempo, potrebbe essere arrivato il momento giusto per realizzarlo.

Le offerte sul mercato sono davvero tante, basta saper cercare e valutare bene i rischi. Attualmente, investire i propri soldi su immobili che possono produrre reddito invece che tenerli fermi sul conto potrebbe essere sicuramente un ottimo investimento. Come ogni anno con l’arrivo delle prime giornate di sole il nostro pensiero va al mare e alle vacanze. Se siamo soliti andare nello stesso posto da anni, poi, avere un immobile di proprietà sarebbe sicuramente vantaggioso. Oltre a non spendere cospicue somme per hotel, villaggi, residence, potremmo fittarlo per le restanti settimane e guadagnare un bel po’ di soldi.

Come comprare con 50.000 euro la casa al mare, ma devi affrettarti

Una delle Regioni più amate non solo da noi italiani ma anche nel Mondo è sicuramente la Sardegna. Le sue spiagge bianche e il mare cristallino non hanno assolutamente nulla da invidiare a nessuno. La Sardegna è una Regione meravigliosa per la sua gente e per le sue bellezze naturalistiche che riempiono occhi e cuore di chi le ammira. Se sogni una casa al mare, sembra impossibile, ma è proprio in questa meravigliosa Regione che possono trovarsi case a buon prezzo.

Spulciando sui vari siti online, possono trovarsi non solo case da sogno con prezzi stellari, ma si possono fare anche dei veri e propri affari. Ad esempio sul sito delle Aste giudiziarie, possono trovarsi case facendo un’offerta minima di poco più di 50.000 euro. In particolare a Quartu Sant’Elena, una meravigliosa cittadina appartenente all’area metropolitana di Cagliari, a sud della Sardegna, sono all’asta diversi immobili. Ad esempio possono trovarsi case composte da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, ripostiglio e due camere, oltre al balcone con un’offerta minima di 50.171,25 euro.

Ecco perché potrebbe essere un vero affare

Aggiudicarsi una casa all’asta può essere davvero un affare in quanto il prezzo d’acquisto è solitamente molto più basso rispetto ai prezzi di mercato. Acquistare all’asta vuol dire il più delle volte ottenere un immobile ad un prezzo scontato anche oltre il 40% rispetto al reale valore di mercato. Inoltre, essendo l’asta una procedura esecutiva effettuata dal Tribunale, avremo la garanzia di poter conoscere ogni dettaglio riguardante l’immobile. Inoltre valutando attentamente la perizia redatta da un esperto nominato dal Tribunale, potremmo conoscere il valore del bene e tutte le eventuali problematiche e criticità. Pertanto se siamo decisi ad acquistare non resta che procedere all’offerta, ma occhio a non sottovalutare altri aspetti non meno importanti. Ad esempio l’occupazione o meno dell’immobile.