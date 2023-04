Il mese di aprile potrebbe lasciare definitivamente alle spalle il ribasso che ha caratterizzato marzo. Attendiamo una prova di forza a cavallo del setup annuale del 6/7 aprile, e questo movimento dovrebbe continuare almeno fino alla fine di aprile. Questo è un mese che statisticamente in questo particolare anno, dovrebbe essere molto positivo, aprire sui minimi e chiudere sui massimi. Nel breve cosa attendere? Le resistenze che fermano i mercati potrebbero essere spazzate con un’accelerazione dei prezzi.

Ipercomprato e ipervenduto

Nel brevissimo, gli oscillatori tradizionali dell’analisi tecnica classica segnalano un certo ipercomprato. Ipercomprato e ipervenduto sono degli estremi, degli eccessi, ma questo non significa che al loro presentarsi i mercati fanno repentinamente dietrofront. A parer nostro, essi evidenziano solo una condizione di forza, e deve essere chiaro che non sono e nè devono essere ravvisati come strumento di trading, o indicatore di tendenza. Un movimento può continuare per molto tempo, nonostante in corso ci sia un eccesso di forza in un senso o nell’altro.

Procediamo per gradi

Alle ore 16:13 della giornata di contrattazione del 4 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.834

Eurostoxx Future

4.282

Ftse Mib Future

26.725

S&P500

4.130,07.

Nonostante il segno verde, i prezzi continuano a non mostrare forza al rialzo, anzi sembrano lateralizzare. Attendiamo fra il 6 e il 7 aprile un’accelerazione al rialzo.

Le resistenze che fermano i mercati potrebbero essere spazzate con un’accelerazione dei prezzi

I livelli da monitorare per far continuare il rialzo nei prossimi giorni sono sempre gli stessi

Dax Future

15.233

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

3.909.

Solo chiusure giornaliere ai livelli appena indicati metterebbero in discussione la nostra view rialzista, facendo iniziare vendite che a quel punto potrebbero portarsi per tutto il mese di aprile, e non solo.

Segnaliamo a Piazza Affari le azioni Italagas che ci sembrano interessanti:obiettivo primo a 5,75 e poi 5,86. Punto di inversione ribassista a 5,58.

Lettura consigliata

Per andare in pensione basterà versare 536 euro al mese in 4 rate trimestrali: ecco chi può farlo