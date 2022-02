Con l’arrivo del bel tempo e delle belle giornate è finalmente il momento di lasciare i cappotti nell’armadio. Basta con giubbini imbottiti che ci fanno sentire più tozze e poco slanciate. Niente più pellicciotti o cappotti teddy che per quanto belli rendono scomodi i movimenti.

Finalmente possiamo sfoggiare il nostro stile senza doverlo coprire con indumenti ingombranti per proteggerci dal freddo. Ma purtroppo ancora l’estate è lontana quindi non possiamo permetterci di rinunciare al capospalla. Indossare un giubbino o una giacca è ancora necessario, quindi è meglio dare un’occhiata nell’armadio.

Il capo sicuramente più amato e gettonato in questo periodo pre-estivo è la giacca di pelle. Che si tratti di vera pelle, ecopelle o un’alternativa vegetale come la finta pelle di cactus, ad esempio. In genere questo tipo di giacca si adatta benissimo al clima mite ma ancora non proprio caldo. Un’altra opzione molto gettonata è la classica giacca di jeans per un look più sportivo. Mentre per chi vuole una certa eleganza si opta per il trench.

Quest’anno prepariamoci ad un’alternativa più versatile

Il trend del momento vede tornare di moda un tipo di giacca soprabito che si ispira al 1800. Il soprabito originale ha diversi nomi ma il più conosciuto oggi è probabilmente finanziera. Chiamato anche rendigote dal francese è un cappotto leggero aderente in vita spesso portato aperto. Quello che lo distingue dai classici soprabiti o trench sono le falde e il bavero. Dritti e non risvoltati come quelli classici delle giacche.

È questa la giacca primaverile che sta spopolando nel 2022 e non la classica di jeans o il monotono trench

Il nome finanziera probabilmente deriva dal fatto che questo capo era il preferito di esponenti ministeriali e funzionari pubblici. Si è evoluto negli anni fino ad ispirare anche le giacche usate nelle corse equestri.

La linea dritta e pulita ma aderente lungo i fianchi dà un aspetto sinuoso a tutta la figura. Nella versione femminile spesso si trova con il bavero dritto, tipo stile coreano. Le falde non ripiegate e un bottone in corrispondenza dell’ombelico come chiusura. Niente tasche o tasche finte per mantenere una forma pulita e super snellente. E spalline non esagerate ma perfette per un effetto a clessidra da togliere il fiato.

Nero per ogni abbinamento ma anche super colorato

Il classico nero può tranquillamente sostituire una giacca più elegante o un blazer. In genere fatti di materiali di mezza stagione sono perfetti per questo periodo. Ma se vogliamo osare un po’ di più possiamo acquistarlo di un colore acceso come rosso, blu o verde. Il must della primavera 2022 è sicuramente il colore.

Insomma è questa la giacca primaverile che sta spopolando e che dobbiamo avere assolutamente nell’armadio. Con il suo taglio affusolato valorizzerà il punto vita donandoci uno stile senza eguali. Abbiniamola a capi più casual come un comodissimo skort oppure sopra un pantalone sartoriale. In un attimo saremo eleganti senza troppi sforzi.

