Se siamo arrivati ad Halloween impreparati, senza dolci e caramelle, non dobbiamo disperarci: ecco, infatti, come preparare all’ultimo minuto dei deliziosi biscotti di Halloween pronti in appena 40 minuti.

Tutto il necessario

Per la pasta frolla alla zucca:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

280 g r di farina 0;

100 gr di burro;

150 gr di zucca;

1 tuorlo;

120 gr di zucchero semolato;

1 pizzico di cannella in polvere;

1 pizzico di bicarbonato di sodio;

colorante alimentare liquido arancione;

sale.

Per la pasta frolla bianca:

120 gr di farina 0;

80 gr di amido di mais (maizena);

120 gr di burro;

1 albume;

1 pizzico di bicarbonato di sodio;

80 gr di zucchero a velo;

sale.

Per la farcitura dei biscotti:

100 gr di cioccolato fondente;

1 noce di burro.

Ecco come preparare all’ultimo minuto dei deliziosi biscotti di Halloween pronti in appena 40 minuti

Innanzitutto, puliamo la zucca eliminandone la buccia, i semi e i filamenti. Tagliamola a dadini e cuociamoli in padella con un filo d’acqua per una decina di minuti, fino a quando non si saranno ammorbiditi per bene.

Appena cotti, facciamoli intiepidire e tritiamoli con il mixer. Prendiamo poi la purea e passiamola in padella per farla asciugare bene. Togliamola dal fuoco, aggiungiamo il colorante alimentare e, una volta mescolato per bene, facciamola raffreddare.

Nel frattempo, prepariamo la pasta frolla bianca: setacciamo in una ciotola la farina, l’amido e il bicarbonato; aggiungiamo il burro, lo zucchero a velo, un pizzico di sale e mescoliamo fino ad ottenere delle briciole; uniamo l’albume sbattuto con la forchetta e regoliamo la consistenza con un po’ d’acqua e farina per ottenere un impasto sodo. Facciamo una palla, schiacciamola e ricopriamola con della pellicola alimentare per poi metterla in frigo a riposare una mezz’oretta.

A questo punto, quando la polpa di zucca si sarà raffreddata, ripetiamo il procedimento utilizzando però lo zucchero semolato e la cannella. Una volta che avremo ottenuto le briciole d’impasto aggiungiamo la polpa di zucca al tuorlo sbattuto e impastiamo per bene. Regoliamo di consistenza con acqua e farina e mettiamo la seconda palla a riposare in frigo.

Una volta che gli impasti avranno riposato per bene stendiamoli con un mattarello e ritagliamo i nostri biscotti utilizzando degli stampini. Ricordiamoci sempre che se lo stampino scelto è asimmetrico dovremo tagliarne metà in un verso e metà nell’altro.

Sistemiamo i biscotti su una teglia foderata con carta da forno e cuociamoli a 180 °C per circa 10 minuti. Finita la cottura, sforniamoli e lasciamoli a raffreddare su un piano per un minutino.

Il tocco finale

Per finire tritiamo il cioccolato e facciamolo sciogliere a bagnomaria insieme a un po’ di burro. Con una leccarda spennelliamo il retro di metà dei biscotti e chiudiamoli con l’altra metà. Lasciamo il tutto a raffreddare ed ecco che avremmo ottenuto i nostri buonissimi biscotti per Halloween semplici e veloci.

Approfondimento

Questo è il piatto caldo perfetto per l’autunno davvero ricco di antiossidanti e betacarotene