È questa la carne più proteica in assoluto perfetta per chi vuole restare in forma

In molti sono sempre indecisi su quale sia la migliore carne da mangiare per fare il pieno di proteine senza troppi grassi. Specialmente d’estate vogliamo restare leggeri, ma consumare il giusto numero di proteine per restare in forma e aiutare la nostra muscolatura.

Oggi vedremo assieme qual è la carne più proteica in assoluto, perfetta per chi vuole restare in forma.

La carne più leggera e proteica è anche buonissima

Tra i tipi di carne più proteici abbiamo quella di manzo magro, che con 144 Kcal per 100 grammi e 22 grammi di proteine è al secondo posto della lista di alimenti più proteici. Poi abbiamo il filetto di salmone con 208 Kcal e 20 grammi di proteine.

La prima della lista a livello di proteine e magrezza è la carne del petto di pollo che fortunatamente è molto economica e versatile, amatissima dalla maggior parte di italiani.

Il petto di pollo è una carne magra ed economica che ha il vantaggio di essere molto versatile: possiamo davvero sbizzarrirci e preparare ricette incredibili a partire da questa semplice materia prima.

Se siamo sportivi, a dieta o semplicemente vogliamo restare in forma, dobbiamo evitare altre carni più grasse. Meglio preferire il consumo di carne petto di pollo, è perfettamente equilibrata nel suo contenuto di grassi, proteine e zuccheri.

Se assumeremo la giusta quantità di proteine avremo sorprese piacevoli per quanto riguarda le nostre prestazioni sportive e la nostra forma fisica, provare per credere. Si ricorda, però, di non eccedere con le proteine di origine animale.

Altre fonti proteiche sono poi i ceci, un legume ricchissimo di sostanze nutritive perfetto per chi è vegetariano. Una fonte proteica è l’uovo, molto proteico ma più grasso degli altri cibi.

