Una carne ottima per la salute e per il portafoglio è sicuramente il pollo. Carne magra e leggera, è ricca di proteine e povera di grassi, ma anche molto economica.

Per esaltarne il sapore e le proprietà nutritive è però necessario prepararla nel giusto modo con una marinatura prima della cottura. Oggi parliamo di una marinatura perfetta per un petto di pollo gustosissimo e che si scioglie in bocca, più la ricetta per una salsina piccante da abbinare.

Come preparare la carne prima di cuocerla

Se amiamo il pollo sappiamo che si tratta di una carne abbastanza semplice da preparare nelle nostre ricette. In questo articolo abbiamo parlato della ricetta del pollo al curry, sempre più amato anche dagli italiani.

Se però non abbiamo tempo e voglia possiamo preparare delle semplici fettine di pollo in padella. Per farlo però dobbiamo preparare le fettine con una marinatura speciale, ecco come.

In un recipiente mettiamo il succo di due limoni, olio EVO, un goccio di salsa di soia e dell’origano. Ora mettiamo le nostre fettine a marinare per almeno mezz’ora.

È questa la marinatura perfetta per un petto di pollo gustosissimo e che si scioglie in bocca, più la ricetta per una salsina piccante da abbinare

Passato il tempo possiamo cuocere le nostre fettine in padella usando o del burro o dell’olio EVO, facendo attenzione a cuocerle bene da entrambi i lati in modo uniforme.

Quando saranno pronte le fettine avranno un delicatissimo aroma di limone e origano. Non avranno bisogno di essere salate e soprattutto saranno morbidissime da sciogliersi in bocca grazie alla marinatura.

Se vogliamo abbinare una salsina piccante alle nostre fettine possiamo scaldare del sugo di pomodoro assieme a dell’olio e della paprika o del peperoncino in polvere. Facciamo ridurre a fuoco lento la salsa e poi la facciamo raffreddare.

Ora le nostre semplici fettine sono pronte per essere gustate con questa salsa deliziosamente piccante, provare per credere!