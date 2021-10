L’autunno è ricco di colori, grazie alle mille sfumature delle foglie che cadranno presto in inverno. Spesso però giardini e balconi rimangono spogli, con piante senza fiori e a volte neanche foglie. Se non vogliamo limitarci a coltivare solo quelle grasse, c’è una lunga serie di piante che possiamo scegliere che fioriscono in questi mesi. Fra quelle più comuni ci sono sicuramente crisantemi e ciclamini, ma la lista non finisce qui. ProiezionidiBorsa ne ha suggerite tante, come questi fiori candidi e bacche color rubino in autunno e inverno. Tra queste piante che fioriscono ad ottobre e novembre ne troviamo alcune un po’ inaspettate. Infatti, possiamo adottare non solo ciclamini ma anche delle splendide rose che fioriscono proprio in autunno. Esiste, infatti, un discreto numero di specie di rose in grado di fiorire in due momenti dell’anno: in primavera e adesso in autunno. La maggior parte sono delle varietà orientali, ma non per questo impossibili da reperire. Soprattutto perché le specie che vedremo oggi hanno raggiunto molta popolarità nel continente europeo negli ultimi anni.

La prima varietà di cui vogliamo parlare è la Hybrid Tea, abbreviata HT. Spesso ci si riferisce a lei con il nome di “rosa del fioraio”. Questo ci fa capire che sono proprio i fiorai a coltivare per primi questa varietà di rose. Non stupisce, dal momento che si possono raccogliere non solo in primavera ma anche in autunno. Sono delle rose che a volte offrono dei colori diversi da una stagione all’altra. L’eleganza del fiore però rimane invariata ed è infatti stata creata appositamente per la vendita. Questo fatto però va un po’ a scapito del portamento della pianta. Infatti, i rami sono piuttosto rigidi e legnosi. Le foglie, di un verde intenso, sono distribuite sulla pianta un po’ alla rinfusa. Però, se apprezziamo i fiori freschi sulla tavola, questa varietà fa decisamente al caso nostro.

Le rose dalla fioritura autunnale che molti considerano le più belle si chiamano invece Rose Tea, la specie da cui è nato l’ibrido HT. In questo caso i rami sono più esili e morbidi. Le foglie però riescono a creare un insieme armonioso con questo fiore delicato. In autunno, i petali sono spesso più arricciati, piccoli e ravvicinati rispetto alla fioritura primaverile.

In inverno poi, i fiori lasciano spazio alle bacche. Il loro valore estetico non è certo da sottovalutare, in particolare per questa varietà di rosa rustica che porta a vere e proprie esplosioni di colore anche in autunno.

Nonostante le rose siano delle piante resistenti al freddo, a volte è il caso di proteggerle. Seguiamo questi 3 pratici consigli prima dell’inverno per avere rose sane e rigogliose in primavera.