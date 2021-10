A chi non è mai capitato di scoprire con orrore che la dispensa è vuota proprio mentre ci apprestiamo a preparare la cena? In questi casi, andare al supermercato può sembrare un’impresa impossibile. Specialmente se abbiamo avuto una giornata pesante o siamo appena tornati dal lavoro, è comprensibile che non abbiamo voglia di correre a fare la spesa all’ultimo minuto.

Ma niente paura, non occorre ordinare cibo da asporto che fa piangere il portafoglio.

Possiamo preparare un pasto salutare e saziante anche con quel che resta in fondo alla dispensa. Vediamo come.

Bastano tre ingredienti che proprio tutti hanno in casa per preparare cena senza andare al supermercato

Anche quando il frigorifero è vuoto, e persino nel congelatore non c’è più cibo a portata di mano, la maggior parte di noi ha qualche rimasuglio in dispensa. Si tratta in genere di prodotti a lunga o lunghissima conservazione. Questi rimasugli si possono trasformare in un pasto se abbiamo un po’ di flessibilità e fantasia. Per esempio, bastano tre ingredienti che proprio tutti hanno in casa per preparare una cena senza andare al supermercato. Possiamo farlo anche all’ultimo minuto, senza rinunciare al gusto. Vediamo come.

Un riso speziato costituisce un pasto salutare, gustoso e saziante

Ma di quali ingredienti stiamo parlando? È semplice: bastano riso, olio e quasi qualsiasi spezia.

Il riso è un alimento estremamente versatile, e sta bene praticamente con qualsiasi cosa. Qualunque spezia che abbiamo ritrovato in dispensa può diventare un buon condimento per il riso. Ma anche le erbe aromatiche sono perfette a questo scopo.

Il riso speziato più tradizionale è quello allo zafferano. Ma se non abbiamo lo zafferano, non dobbiamo tirarci indietro: proviamo a sperimentare con altre spezie.

Possiamo preparare un semplice riso con olio e pepe. Oppure un riso piccante con il peperoncino, o un riso profumato con cannella e chiodi di garofano. E ovviamente un riso con aglio o cipolla.

Il procedimento è semplicissimo: facciamo bollire il riso in acqua salata, scoliamolo, e gettiamolo in padella con un filo di olio e con la spezia o l’erba aromatica che abbiamo scelto. Sarà pronto in pochissimi minuti.

Si può fare anche con la pasta

Possiamo utilizzare lo stesso trucco per preparare un’ottima pasta anche quando mancano sugo di pomodoro, pesto, o qualsiasi altro condimento professionale. Ecco un approfondimento: non corriamo al supermercato, ecco con cosa condire la pasta se non c’è niente in dispensa.