E poi dopo il 6 marzo scappare dai mercati per almeno un mese? Prima però esplosione rialzista

La scadenza del setup mensile del 17 febbraio sembra aver portato a un’inversione rialzista che deve essere confermata lunedì 20 febbraio. Se la conferma sarà rialzista (come sembrerebbe più probabile), si potrebbe assistere a una forte accelerazione fino alla prima decade di marzo. Dovremmo vedere formarsi giornate con forti gap up. L’ultimo gap che dovrebbe formarsi intorno al 6 marzo dovrebbe essere di esaustione. E poi dopo il 6 marzo scappare dai mercati per almeno un mese? Questo dopo (probabilmente) aver formato un gap contrario a quello di esaustione.

L’anno tipico dei mercati e il 2023

Un periodo da incorniciare per i mercati, che però non è assolutamente un’eccezione. Infatti diverse volte negli annali dal 1898 ad oggi, si è assistito a rialzi così forti. Dal 19 dicembre ad oggi tutti gli indici internazionali hanno guadagnato anche bel oltre il 10%. La media annuale del Dow Jones è sempre stata intorno all’11%. Quindi? Ora si potrebbe ritracciare (dal 6 marzo al 6/7 aprile) prima di assistere a ulteriori forti rialzi, che fra alti e bassi porteranno a un anno straordinario che avrà salutato definitivamente il ribasso del 2022, e che preparerà il terreno a un forte rialzo fino al 2028, sempre fra alti e bassi fisiologici.

Il 2023, secondo i nostri calcoli statistici, dovrebbe chiudersi con un rendimento del Dow Jones fra il 20 e il 25%.

Contiamo il tempo. I setup del 2023 sono i seguenti:

31 gennaio, 6 marzo, 6/7 aprile, 4 agosto, 29 settembre, 30 ottobre e 30 novembre. I più importanti saranno il 6 marzo, il 4 agosto e il 30 novembre.

Nella nostra mappa prezzo tempo dell’anno in corso (e anche come percorso campione dell’anno tipico) attendiamo un deciso ridimensionamento dei prezzi fra il 6 marzo e il 6/7 aprile. Si dovrebbe ritracciare fra il 38,2 e il 50% del railzo dal 19 dicembre, quindi del 7/10% dai massimi che verranno raggiunti nelle prossime 3 settimane.

Procediamo per gradi.

Alle ore 21:59 della seduta di contrattazione del 17 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.560

Eurostoxx Future

4.293

Ftse Mib Future

27.890

S&P 500 Index

4.079,22.

E poi dopo il 6 marzo scappare dai mercati per almeno un mese? Prima però esplosione rialzista

La giornata odierna che era partita in forte ribasso ha visto man mano recuperare le posizioni, e la chiusura di giornata è stata vicina alla parità. Questo è il tipico pattern che si forma nei giorni dei setup rialzista. E come scritto nei giorni scorsi, le probabilità erano in tal senso.

Per continuare a mantenere il trend al rialzo e intatta la nostra view di breve termine, ecco i livelli che lunedì non dovranno essere violati al ribasso in chiusura di seduta:

Dax Future

15.386

Eurostoxx Future

4.238

Ftse Mib Future

27.650

S&P 500 Index

4.095.

Vedremo cosa accadrà, ma se non ci sbagliamo e la nostra tesi si rivelerà in linea con l’andamento dei mercati, vedremo i mercati volare per 15 giorni, e gli investitori che fino ad oggi sono rimasti a bordo campo strapparsi di mano le azioni. Peccato però, perchè poi dal 6 marzo al 6/7 aprile potrebbero essere bastonati in malo modo. Sono le regole del market timing di breve….

