Perché i datteri fanno bene e quanti se ne possono mangiare al giorno

Al supermercato dovresti assolutamente comprare e provare questo frutto dalle proprietà magiche sulla salute.. Scopri qual è..

Nella nostra alimentazione abbiamo la fortuna di poter introdurre un sacco di alimenti super buoni e che vengono consigliati da molti nutrizionisti. Proprio per questo motivo è importante informarsi e conoscere cosa stiamo mettendo sopra la tavola. Soprattutto per quanto riguarda la frutta e la verdura. Questi sono due alimenti che dovrebbero essere mangiati tutti i giorni, grazie alle proprietà che li caratterizzano. Oggi ci soffermiamo in particolare su un frutto che sicuramente tutti conoscete: i datteri.

Proprietà nutrizionali dei datteri

I datteri hanno un sacco di proprietà che presto vedremo, ma prima di questo andiamo a vedere a cosa fanno bene. 100 grammi di datteri apportano circa 250 kcal e i seguenti valori nutrizionali:

17 g di acqua;

2 g di proteine;

0,6 g di grassi;

63 g di zuccheri;

8 g di fibra alimentare.

La particolarità di questo alimento sta nel fatto che presenta, nei suoi valori nutrizionali, una grande quantità di vitamine. Infatti abbiamo la niacina, la vitamina A, la tiamina e riboflavina. Non possono mancare ovviamente anche i sali minerali come il potassio, calcio, fosforo e sodio.

Perché i datteri fanno bene e quanti se ne possono mangiare per aumentare la digestione

Abbiamo compreso quindi da un punto di vista chimico i datteri, ora dobbiamo focalizzarci di più su quelli che sono i suoi benefici. Spesso sentiamo parlare di questo frutto ma non ci siamo mai chiesti il perché. Abbiamo detto poco fa che è ricco di minerali e vitamine. Questo per l’organismo è un grandissimo punto a favore. Tra le diverse vitamine ce ne sono alcune del gruppo B. Quest’ultime sono importanti per il metabolismo. Abbiamo anche detto che come minerale contiene il potassio. Il potassio è molto importante come antiossidante, andrebbe quindi a proteggere l’organismo dall’attacco dei radicali liberi.

Le proprietà benefiche di questo frutto

I datteri possiamo dire avere anche tutta un’altra serie di proprietà benefiche: prima di tutto sono energizzanti. Questo lo spiega il suo alto contenuto di zuccheri. Sempre per lo stesso motivo dovranno fare attenzione alle quantità soprattutto i soggetti diabetici. Grazie sempre al potassio farebbero bene al cuore. Dunque vanno a proteggere il sistema cardiocircolatorio. Il suo utilizzo sembra anche essere correlato ad una riduzione delle infiammazioni. Di conseguenza si ipotizza che i datteri siano un ottimo alimento antinfiammatorio. Questo è una cosa molto positiva, in quanto molte malattie vengono causate da processi infiammatori. In questo modo potremmo prevenirle mangiando i datteri. Infine ma non per importanza andrebbero a:

proteggere l’apparato digerente;

proteggere il corpo da eventuali cellule tumorali;

ridurre la stitichezza per la presenza di fibre.

Ecco spiegato il perché i datteri fanno bene al nostro organismo.

Se andiamo a mangiare datteri due volte al giorno c’è un’alta probabilità di aumentare la digestione. Questo potrebbe interessare soprattutto a chi non è abituato a digerire bene e rimane tutto sullo stomaco. Come possiamo vedere ci possono essere molti rimedi naturali da adottare anziché iniziare subito con i farmaci.