Il Ftse Mib continua a inanellare record su record. Dopotutto un indice azionario non è altro che il parametro dell’economia di riferimento. Gli indicatori contingenti e predittivi vedono un orizzonte in crescita per l’Italia. Potrebbe stavolta avverarsi il miracolo che tutti attendiamo da circa 30 anni. Dove punta nel breve il nostro indice azionario? Ci sono 3 azioni del Ftse Mib sottovalutate pronte al rialzo. 2 distribuiscono un dividendo stellare. Entraimo nel pieno dell’argomento.

Il Future punta a a 36.500 punti da raggiungere entro fine del 2024. Questo obiettivo viene dalla lettura di un ABC che secondo l’analisi tecnica classica porta a questo risultato. Nel breve termine, la tenuta in chiusura giornaliera del supporto di 27.515 farebbe puntare i prezzi entro il 6 marzo verso area 29.100/29.500. Il supporto si modificherà ogni 2/3 giorni di Borsa aperta.

3 azioni del Ftse Mib sottovalutate pronte al rialzo. 2 distribuiscono un dividendo del 6%

Ci sono azioni che come Anima Holding e NEXI negli ultimi giorni hanno ritracciato, mentre Unipol è rimasta al palo per qualche settimana.

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,22 €. Le azioni di recente si sono appoggiate alla media a 200 settimane, e intorno a quel livello i nostri oscillatori proprietari hanno generato un segnale rialzista. Il supporto di breve termine è posto in area 4,08 € e il primo obiettivo che potrebbe essere raggiunto entro il 6 marzo in area 4,36/4,45 €. Gli analisti stimano un fair value in area 4,49 € per azione. Il dividendo atteso per il 2022 è di 0,21 € e nei prossimi 2 anni intorno a 0,22 €.

NEXI, ultimo prezzo a 7,85 €. Le azioni di recente sono state respinte dalla media a 200 settimane, che oggi passa in area 8,41.. Il supporto di breve termine è posto in area 7,73 € e il primo obiettivo che potrebbe essere raggiunto entro il 6 marzo in area 8,41 € e successivamente 9,04 €. Gli analisti stimano un fair value in area 11,52 € per azione.

Un ottimo dividendo

Unipol, ultimo prezzo a 4,997 €. Le azioni di recente si sono appoggiate alla media a 200 settimane, e intorno a quel livello i nostri oscillatori proprietari hanno generato un segnale rialzista. Ora l’obiettivo di medio lungo termine (un triennio) sembrerebbe puntare verso area 7,04. Il supporto di breve termine è posto in area 4,87 € e il primo obiettivo che potrebbe essere raggiunto entro il 6 marzo in area 5,08 € e poi 4,45 €. Gli analisti stimano un fair value in area 6,04 € per azione. Il dividendo atteso per il 2022 è di 0,33 € e nei prossimi 2 anni intorno a 0,37 €.

