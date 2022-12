È più facile vincere al SuperEnalotto, i 5 milioni di euro alla Lotteria o una casa con soli 2 euro?

Giocare nei limiti e con moderazione può essere la chiave di svolta per la propria esistenza? Difficile (o improbabile?) sostenerlo, considerato che le probabilità di vincita del montepremi più ricco sono sempre molto esigue. Tuttavia, conoscere le probabilità potrebbe spostare, sia pure di una virgola, le chanches a proprio favore. Analizziamo quelle di tre giochi molto comuni.

Gli italiani sono da sempre un popolo di scommettitori, affascinati dal gioco e dalla tentazione di mettere le mani sulla fortuna. Per gli appassionati i giochi legali con cui cimentarsi non mancano, per cui non resta che scegliere il proprio e fare una puntata. Al riguardo ci chiediamo: ma è più facile vincere al SuperEnalotto o i 5 milioni di euro messi in palio dalla Lotteria Italia?

La statistica svela la probabilità di vincere

Alla base di tutto c’è un calcolo di probabilità. Nella sua versione più semplice si tratta di un rapporto tra casi favorevoli (al numeratore) e casi possibili (al denominatore). La realtà è tuttavia più complessa, nel senso che ogni Regolamento dispone anche in merito al riparto delle somme raccolte.

Ora consideriamo tre giochi distinti per importi delle giocate, cadenze temporali e regole di funzionamento. Stiamo parlando della Lotteria Italia, del SuperEnalotto e del VinciCasa. Quali sono le rispettive probabilità di vincita?

I premi in palio al SuperEnalotto e le probabilità di vincita

Il gioco principale del SuperEnalotto prevede 6 categorie di premi. Il Regolamento prevede che una quota garantita del 60% del denaro raccolto dalla vendita delle schedine sia redistribuito attraverso i premi. Per vincerne uno occorre indovinare almeno 2 numeri principali e le probabilità di vincita sono:

6 numeri: 1 probabilità su 622.614.630;

probabilità 5 + jolly: 1 probabilità su 103.769.105;

probabilità 5 numeri: 1 chance su 1.250.230 ;

chance ; 4 numeri: 1 probabilità su 11.907 ;

probabilità ; 3 numeri: 1 chance su 327;

2 numeri: 1 su 22.

Le probabilità di vincere un premio aumenterebbero nel caso in cui i giocatori partecipano anche al gioco SuperStar.

È più facile vincere al SuperEnalotto o i 5 milioni di euro che verranno estratti il 6 gennaio?

Passiamo ora alla Lotteria Itala 2023, in vendita dallo scorso 19 settembre ed estrazione il 6 gennaio.

In questo caso la probabilità di mettere le mani sui 5 milioni in palio con 5 euro di giocata (costo del biglietto) è di 1 su 11milioni. Tuttavia, le chances aumentano nel caso in cui il numero dei biglietti venduti risulteranno inferiori a quelli stampati (11milioni, appunto).

Oltre ai 5 premi di prima categoria, incluso quello vincente, la Lotteria Italia prevede 60 premi giornalieri. Invece il numero e l’importo di eventuali altri premi verranno stabiliti alla fine della lotteria in base alle risorse raccolte e disponibili.

Ottenere una casa con 2 euro

Infine vediamo le probabilità di vincere una casa più 200mila euro con il VinciCasa, la cui giocata minima è di una combinazione da 2 euro. Il Regolamento prevede complessivamente 4 categorie di vincite:

5 numeri indovinati: 1 probabilità su 658.008 ;

indovinati: probabilità ; 4 numeri indovinati: 1 chance su 3.760 ;

indovinati: chance ; 3 numeri indovinati: 1 probabilità su 111 ;

indovinati: probabilità ; 2 numeri indovinati: 1 su 10.

In chiusura, e prima di fare una qualunque puntata, invitiamo il Lettore a consultare integralmente il Regolamento del gioco prescelto.