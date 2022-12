Quello che sta per chiudersi è stato un anno tutto fuorché semplice per gli investitori. La guerra tra Russia e Ucraina, l’esplosione del prezzo delle materie prime e il conseguente aumento dell’inflazione, hanno pesantemente condizionato l’andamento dei mercati azionari. Mancano 5 sedute alla chiusura del 2022, quali prospettive per il Ftse Mib?

Mancano 5 sedute alla chiusura del 2022, quali prospettive per il Ftse Mib?

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la settimana del 23 dicembre con un seduta che ha visto un rialzo dello 0,29% a quota 23.680. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo dello 0,76%.

Prima di analizzare nel dettaglio i time frame dal giornaliero al settimanale al mensile, una nota di curiosità. È dal 2015 che non ci sono due anni consecutivi sul Ftse Mib che chiudono allo stesso modo. Si sono sempre alternati, infatti, rialzi e ribassi anche se il trend di fondo è stato rialzista nonostante tutto.

Prima di passare all’analisi del Ftse Mib Future ricordiamo che, tra i titoli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro il migliore del 2022 è stato Saras, mentre il peggiore Banca MPS.

Time frame giornaliero

La sferzata ribassista arrivata con la chiusura del 15 dicembre quanto le quotazioni hanno perso il 3,51% non è stata ancora assorbita e le tendenza in corso, così come individuata dall’incrocio delle medie. Tuttavia, a ben guardare il grafico si può notare come potrebbero essersi creati i presupposti per un incrocio rialzista. Affinché l’incrocio rialzista possa essere ottenuta, sarebbe importante che non accadessero più sedute fortemente negative come quella del 22 dicembre.

Per il resto, lo SwingTrading Indicator è impostato al ribasso.

Time frame settimanale

Sul time frame settimanale il rialzo è ancora in corso, ma sta perdendo sempre più forza. A questa conclusione si arriva guardando la media di breve (linea blu) che sta girando al ribasso e potrebbe portare a un incrocio ribassista. Fare molta attenzione, quindi, a quanto succederà nelle prossime settimane fino a fine anno potrebbe avere un impatto sul primo trimestre del 2023. Da questo punto di vista la chiusura al rialzo del 23 dicembre non ha dato un contributo chiarificator.

Lo SwingTrading Indicator è impostato al rialzo.

Time frame mensile

Grazie ai forti rialzi di ottobre e novembre le quotazioni potrebbero essere sul punto di dare un’incrocio rialzista che sarebbe molto importante per l’andamento del 2023. Le condizioni affinché ci sia l’inversione si sono create, ma decisive saranno le chiusure di dicembre e gennaio.