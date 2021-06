Non tutti quanti sono interessati alla moda. Ma chi lo è sa bene quanto le tendenze varino a seconda della stagione.

Chi segue attentamente le passerelle più importanti non sarà stupito di sapere che il colore in voga per l’abbigliamento è una nuance del rosa, già in tendenze per le unghie. In quel caso, la sfumatura di rosa più alla moda è bubblegum, già usato da tantissimi influencer e personaggi famosi. Ritorna anche per quanto riguarda l’abbigliamento, assieme ad altre tonalità. È ora di rinnovare il guardaroba dopo aver saputo che questo è il colore dell’estate 2021. Ma cerchiamo di capire come abbinarlo secondo le ultime tendenze.

Quali sono le tonalità di rosa della primavera-estate del 2021

Oltre al già citato rosa bubblegum, sono in voga il rosa shocking, antico, pastello, pesca, pantone 203 e orchid pink. Gli abbinamenti sono dei più vari: da un look total pink dal carattere minimalista, come proposto da Bottega Veneta sulle passerelle, fino al contrasto tra rosa e nero presente nell’outfit presentato da Chanel, con crop top e cappa nera e pantaloni baggy rosa. In voga anche accostamenti più delicati, con il nude e il bianco, come nel tris di nuances proposto nell’abito Moschino. Per le ragazze dall’animo più romantico, Giambattista Valli propone un abito corto ricco di ruches.

Ma a dominare è proprio il pantone 203, proposto in diverse salse: pantaloni abbinati ad una blusa lilla, la maxi shirt di Valentino o il completo di Paul Smith. Segue il rosa shocking, un’altra delle sfumature più adocchiate sulle passerelle. A partire dal tubino proposto da Stella McCartney fino alle fantasie floreali di Double J.

Non solo il rosa è in voga

È ora di rinnovare il guardaroba dopo aver saputo che questo è il colore dell’estate 2021. Ma bisogna tenere conto che non solo il rosa è una tonalità di tendenza. È un anno in cui domina una vasta gamma di colori, spesso con outfit full color: un’unica sfumatura di colore per tutti quanti i capi che si indossano, senza eccezione. Tra gli altri colori di moda ci sono l’arancio acceso, il bianco latte, camel e beige, azzurro polvere, giallo limone e lilla e glicine.