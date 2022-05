Fino all’anno scorso, molti di noi non avrebbero preso in considerazione l’idea di mandare in letargo il forno adesso. Nonostante le alte temperature estive e la difficoltà nello stare vicino al forno, qualche crostata l’avremmo pure cucinata. Magari per la gioia la colazione salutare di figli e nipoti. Ma, quest’anno, con i clamorosi rincari dell’energia elettrica e le bollette sempre più pesanti, è giusto dare tregua al forno, per riscoprirlo almeno ad autunno. Nella speranza che frattempo qualcosa cambi e l’energia elettrica torni a prezzi abbordabili. È il momento giusto quindi di inserire nelle famigerate pulizie primaverili anche quella del forno. Prodotti ce ne sono davvero tantissimi in commercio. Conosciamo bene anche tantissimi trucchi della nonna e, proprio uno di questi, andremo a vedere, assieme a una serie di suggerimenti un po’ diversi dal solito.

Un impasto con succo di limone e aceto

È ora di dedicarsi alla chiusura del forno. I depositi delle nostre cotture che si attaccano alle pareti del forno potrebbero essere particolarmente ostinati. Rimanendo quindi sempre in ambito naturale, dovremmo creare una soluzione che abbia una notevole “forza acida”. Un mix di prodotti che riesca quindi ad aggredire grassi e unti, ma senza stordirci con eventuali prodotti artificiali. Ecco che potremmo allora unire in una bacinella limone e aceto, se li abbiamo in casa, assieme al bicarbonato. Questa pastella che andremo a formare andrà ad agire direttamente sulle superfici incrostate e sporche del forno. Il consiglio è quello però di lasciare riposare per tutta la notte, così da avere un effetto efficace. Per poi risciacquare la mattina successiva.

È ora di dedicarsi alla chiusura del forno e alla sua pulizia con questo metodo infallibile e naturale privo di costosi ingredienti chimici

Quando non esistevano tutti i prodotti alternativi e industriali che abbiamo oggi, la nonna puliva il forno con una pentola. Potrebbe sembrare un indovinello o un gioco di parole, ma una pentola d’acqua sarebbe in grado di abbattere efficacemente i depositi di sporco all’interno del forno.

Accendiamo il nostro elettrodomestico e portiamolo alla temperatura di 200 °.

Quindi, inseriamo al suo interno una pentola di metallo che abbia acqua fino al bordo.

Lasciamo bollire all’interno per una mezz’oretta abbondante, lasciando che tutto si raffreddi.

A questo punto non ci resterà che armarci di una spugnetta pulita, per rimuovere i depositi di sporco che saranno stati letteralmente abbattuti dal vapore acqueo.

Ecco come procedere alla sua pulizia anche usando semplicemente la forza dell’acqua e del calore.

