Leone e Ariete nuoteranno nei soldi questa settimana ma 3 segni dovranno guardarsi le spalle secondo l’oroscopo

Nuovo appuntamento con l’oroscopo settimanale di ProiezionidiBorsa. Le stelle annunciano una settimana dai due volti. Per Leone e Ariete ci saranno belle novità sul fronte economico. Per altri 3 segni che stiamo per scoprire, invece, ci saranno colpi bassi e spese inaspettate.

“Soldi, soldi, soldi” cantava l’indimenticabile Betty Curtis all’inizio degli anni ‘60. I soldi non sono tutto, ma certamente sono importanti, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Le bollette continuano a salire e la spesa al supermercato costa sempre di più. Ma per fortuna arriva qualche buona notizia dall’oroscopo settimanale. Secondo i pianeti Leone e Ariete nuoteranno nei soldi questa settimana. Per loro inizia un periodo decisamente positivo, mentre altri 3 segni dovranno fare grande attenzione, sia sul lavoro che in amore.

Fortuna al gioco e novità sul lavoro per Leone e Ariete

Iniziamo dalle belle notizie. Quella che inizia oggi sarà una settimana splendida per il Leone. Marte e Giove, combinati alla Luna in congiunzione, garantiranno incredibili opportunità di crescita professionale. Ma soprattutto fortuna al gioco e negli investimenti. La probabilità che entri un bel gruzzoletto inaspettato è decisamente alta.

Giove sarà decisamente favorevole anche per un altro segno: quello dell’Ariete. Significa che è in arrivo una bella dose di fortuna che si tradurrà in un’interessantissima proposta di lavoro. L’altra bella notizia è che non ci sarà più Mercurio in opposizione. Meglio approfittarne per intessere nuovi rapporti professionali.

Settimana ricca di insidie per la Vergine

La Vergine sarà senza dubbio uno dei segni vincenti di febbraio. Purtroppo, però, nei prossimi sette giorni ci sarà una piccola battuta d’arresto. La colpa sarà tutta di Venere e Marte, entrambi a sfavore. C’è un’alta probabilità di scontri e liti in famiglia e sul lavoro. Attenzione soprattutto a qualche collega invidioso che proverà a mettere i bastoni fra le ruote. Per fortuna ci sarà una Luna fortunata a rendere meno pesante il quadro generale.

I Pesci sono famosi per essere tra i segni zodiacali più bravi a risparmiare. E questa settimana dovranno mettere a frutto questa loro particolare abilità. Marte continua a essere contrario e insieme a lui c’è la Luna in opposizione tra martedì e mercoledì. Un mix decisamente negativo che potrebbe creare non pochi problemi al conto in banca e alle relazioni professionali con i superiori. Servirà una bella dose di pazienza e sangue freddo per arrivare indenni al weekend.

Il segno del Sagittario sarà semplicemente il peggiore della settimana. Negli ultimi giorni i Sagittario hanno accumulato stress e tensione. E questi esploderanno proprio in questi giorni per colpa di Marte e Venere in opposizione. Ci saranno continue discussioni con il partner e con i colleghi e spese non previste. Forse è il momento di organizzare una piccola vacanza per ricaricare le energie in vista della primavera.