In una società moderna dove tutto o quasi è digitalizzato avere a disposizione una linea internet a tutte le ore del giorno e della notte è una priorità. Con l’arrivo del coronavirus e il conseguente lockdown, per giunta proposto nuovamente dal Governo per diverse città italiane, anche i più scettici hanno dovuto fare i conti con il famigerato WIFI di casa. L’iper connessione dei giorni nostri ha portato a modificare non solo la comunicazione ma anche l’approccio agli strumenti tecnologici a disposizione. Il modem, ad esempio, è tra gli strumenti più comuni nelle abitazioni, famoso quasi quanto il telefono. Una volta acquistato e installato, l’abitudine più frequente è quella di lasciare il modem sempre acceso. Anche durante le ore notturne, infatti, può essere utile usufruire della linea internet in un batter d’occhio. Ma sarà giusto lasciar acceso il modem giorno e notte?

È meglio spegnere o non spegnere il WIFI di notte?

Questo è il dilemma. Tuttavia, in questo articolo la Redazione di ProiezionidiBorsa non vuole soffermarsi su quelli che possono o meno essere i rischi per la salute che potrebbe comportare la continua trasmissione di dati, bensì vuole sottolineare i pro e i contro in termini economici.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il modem acceso anche di notte è un’ottima soluzione per coloro che dormono poco e che si distraggono con la rete. Di sicuro, è indispensabile per chi alla rete domestica connette le telecamere di videosorveglianza. Inoltre, quando si spegne e poi si riaccende, il modem impiegherà diversi minuti per stabilire una corrente ed efficace connessione. Dunque, lasciando il modem acceso si bypassa questo passaggio. Infine, i continui cambiamenti possono provocare una più veloce usura dell’attrezzatura in dotazione.

Tra gli svantaggi, si deve sottolineare quello legato alla sicurezza della linea stessa. In qualsiasi momento, hacker esterni potrebbero trovare terreno fertile per entrare nel router altrui. Con poche manovre il malintenzionato potrebbe arrivare a captare dati sensibili del telefono e degli altri dispositivi collegati alla linea. Inoltre, altro aspetto da considerare è il consumo dell’elettricità anche se non eccessivamente il modem sempre acceso incide in bolletta. Per cui, in conclusione, se non ci sono necessità tecniche per le quali il modem deve essere lasciato acceso, possiamo anche spegnerlo. Farà bene alla bolletta di casa e proteggerà un po’ in più anche la sicurezza.

Se “È meglio spegnere o non spegnere il WIFI di notte?” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Come e fino a quando si può ottenere l’esenzione del canone Rai per il 2021“.