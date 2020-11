In questi giorni di pandemia anche l’assembramento più piccolo può fare paura. Questo fattore può diventare un problema quando si deve andare in posti come le poste e le banche.

Esistono, tuttavia, delle operazioni come ricaricare la carta prepagata in cui non è necessario fare la fila né utilizzare l’internet banking. Cerchiamo di capire come ricaricare una carta prepagata senza dover fare la coda allo sportello.

Come versare soldi nella carta prepagata tramite il terminale della banca

Iniziamo ad analizzare come ricaricare una carta prepagata senza dover fare la coda allo sportello. Vi sono due principali modi per ricaricare la carta: per contanti oppure attraverso un trasferimento.

Iniziamo ad analizzare come ricaricare la carta per contanti allo sportello della banca. Fare questa operazione è semplicissimo e risparmierà molto tempo altrimenti speso in coda. Basterà avere con sé la propria carta prepagata e il contante da versare.

È necessario, innanzitutto, inserire la carta, immettere il codice e premere su “Operazioni”. Cliccare quindi su “Ricarica” e poi, ancora, su “Ricarica per contanti”. Premere “Avanti” e immettere nel bocchettone il denaro.

Occorre prestare particolare attenzione a che lo stesso non sia piegato o inserito male. Nel caso questo succedesse la macchina ridarà indietro il denaro dallo stesso bocchettone.

Una volta inserito il denaro cliccare “Avanti” e aspettare la conferma. Il denaro apparirà immediatamente nella carta prepagata.

È importante ricordare che non tutte le banche offrono la possibilità di attuare questa operazione. Prima di provare a ricaricare nelle ATM è opportuno contattare la propria filiale e richiedere se la banca offre questa possibilità.

Come ricaricare la carta tramite home banking

Una volta spiegato come ricaricare una carta prepagata senza dover fare la coda allo sportello tramite ATM, analizziamo come fare la ricarica da casa.

Se si volesse fare un trasferimento da un conto corrente alla propria banca basterà accedere alla propria pagina personale online.

A questo punto sarà ora necessario digitare username e password. Una volta dentro, entrare nell’area “Operazioni” e cliccare su “Ricarica”.

Entrare ora nella sezione “Ricarica per contanti”, inserire il codice utente della carta e l’ammontare da ricaricare.

Selezionare, quindi, da quale conto si intende ricaricare la carta e cliccare “Avanti”.

Controllare un’ultima volta i dati inseriti e ripremere “Avanti”.

La ricarica è stata effettuata e lo spostamento di denaro dovrebbe essere correttamente segnalato nella schermata apposita.