L’introduzione dei nuovi lockdown regionali rappresenta uno scossone alla quotidianità di tutti quanti gli italiani. Molte delle azioni che sembravano normali sono ora più difficili. Una di queste azioni è andare alla posta per mandare lettere o telegrammi.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa lo sanno e per questo vogliono aiutare i propri lettori. In questo articolo cercheremo di capire come mandare un telegramma online spiegato passo per passo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Come accedere alla propria pagina di Poste Italiane e quali sono i costi

Per mandare un telegramma online è necessario accedere alla propria pagina personale di Poste Italiane. Per fare questo si deve inserire il proprio codice utente e la password.

Nel caso non ci si fosse ancora registrati è necessario attuare la registrazione. Saranno necessari solamente nome, cognome, codice fiscale, e-mail e numero di telefono.

Nel caso invece ci si fosse dimenticati password o nome utente basterà cliccare sul tasto dedicato sotto nome utente e password. In seguito, verrà chiesto il codice fiscale e il numero di telefono personale. Seguendo le procedure sarà possibile recuperare password e nome utente in pochi minuti.

Come mandare un telegramma online spiegato passo per passo

Una volta entrati sulla pagina personale delle Poste Italiane è necessario cliccare su “Spedisci online”. Scorrere quindi fino a “Telegramma” e cliccare su “Spedisci ora”.

Nella casella di testo inserire il contenuto del telegramma e premere “Continua”. Scegliere, quindi, se inviare il telegramma in questione in Italia o all’estero cliccando sull’apposito pulsante in cima alla pagina.

A questo punto inserire il nome del destinatario, l’indirizzo e la località. Una volta selezionata la località il CAP verrà aggiungo in maniera automatica.

Cliccare, poi, su “Conferma destinatario”. Scorrere ora fino in fondo e cliccare su “Continua”. Verificare i dati inseriti e cliccare “Conferma”.

Accettare tutte le condizioni generali di servizio e scegliere la modalità di pagamento.

Cliccare nuovamente “Conferma” e inserire i dati necessari al pagamento.

Cliccare su “Continua” e, infine, terminare l’invio cliccando su “Conferma”.

Tempi e costi del servizio

I costi del telegramma online dipendono dalla lunghezza del testo mandato. Si parte da 5,50 euro per un telegramma di 20 parole per arrivare a 46,49 euro per un testo tra 200 e 500 parole.

I pagamenti possono essere effettuati tramite Paypal, bancoposta o carta di credito (circuito Visa o Mastercard). Per quanto riguarda i tempi di consegna, nel caso il telegramma venisse inviato online prima delle 7:00 del mattino, lo stesso verrà recapitato in giornata. In caso contrario verrà, invece, recapitato il giorno successivo.