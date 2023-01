È meglio l’olio d’oliva o il burro? Pochi sanno davvero come sostituirli, sceglierli e usarli in cucina senza sbagliare

Burro e olio sono 2 prodotti tipici della classica dieta mediterranea e che molti di noi usano quotidianamente. Quando ci mettiamo ai fornelli spesso ci chiediamo quando usare un prodotto anziché un altro. In gioco entrano moltissime variabili. Oggi siamo qui per spiegarti in quali casi usare l’olio e in quali il burro. Inoltre, sveleremo anche come scegliere quelli migliori e le dosi giuste per sostituirli nelle ricette.

In commercio ci sono tantissimi prodotti diversi tra i quali scegliere. Olio e burro sono 2 prodotti che possiedono alcune caratteristiche e molte differenze. Proprio per questo motivo, a volte è meglio preferire un ingrediente piuttosto che l’altro.

Quando devi scegliere quale prodotto usare, occorrerà tenere conto dei valori nutrizionali, ma anche di come andranno ad influire sulle ricette che dovrai preparare. Se sei curioso di saperne di più, continua a leggere questo articolo.

È meglio l’olio d’oliva o il burro? Pochi sanno in che modo scegliere quello migliore

Il burro è un prodotto d’origine animale che deriva dalla parte grassa del latte ed è ricco di vitamine A ed E. L’olio invece non possiede grassi saturi e il suo livello di colesterolo è molto basso.

Queste premesse ci fanno capire che per la nostra salute, quando possibile, è meglio preferire l’olio anziché il burro. L’olio è ricco di grassi monoinsaturi e di acido oleico. Usare questo prodotto contribuisce a mantenere bassi i livelli di colesterolo cattivo nel sangue e a ridurre i picchi di glicemia dopo i pasti.

Per scegliere un olio di qualità dobbiamo tenere conto del suo costo: diffidate dai prezzi bassi. L’olio si conserva al meglio nelle bottiglie in vetro scure. Inoltre, per essere di qualità non deve essere stato imbottigliato oltre i 18 mesi dalla produzione. Infine, occhio al colore che dovrà essere intenso e mai marrone o color rame.

Per quanto riguarda il burro, deve essere cremoso e di colore giallo paglierino. Se possibile scegliamo il burro di panna oppure di crema di latte.

Quando usare il burro e quando invece scegliere l’olio

È meglio l’olio d’oliva o il burro? Pochi sanno quando è meglio usare uno piuttosto che l’altro. Preferiamo l’olio per fritture e soffritti, poiché ha un punto di fumo molto basso. Inoltre, scegliamo l’olio per preparazioni a crudo e per condire gli alimenti.

Se scegliamo il burro per i dolci avremo un risultato dessert più morbidi, saporiti e profumati.

Come sostituire facilmente i condimenti senza commettere errori

Non è affatto difficile sostituire questi 2 ingredienti. Basterà usare le proporzioni e pensare che per 100 grammi di burro ne useremo 80 di olio.

Provate a usare questo trucco per le vostre ricette e sarete soddisfatti del risultato.