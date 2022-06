Anche se non siamo ancora in ferie, un salto al mare o in piscina nel weekend si può sempre fare. Per combattere la calura di questi giorni è indispensabile un tuffo rilassante ogni tanto. E completare, poi, il nostro giorno di riposo con un bell’aperitivo in spiaggia o a bordo piscina. In questi casi la scelta del costume diventa fondamentale, se vogliamo fare colpo. Modelli interi per chi non voglia mostrare troppo o super sgambati per sfoggiare le gambe chilometriche. Ma non è solo il modello che dobbiamo saper scegliere con attenzione, se vogliamo essere alla moda. I colori e le fantasie giuste possono farci splendere come non mai e farci guadagnare i complimenti di tutti.

È la tendenza dell’estate che esalta l’abbronzatura questo costume super versatile da indossare non solo in spiaggia

Quest’anno la moda mare ha preso una piega completamente inaspettata. Per anni abbiamo visto susseguirsi modelli diversi, ma tutti si focalizzavano su fantasie monocrome. Un po’ di anni fa erano i colori fluo a farla da padroni, successivamente quelli pastello. Quest’anno, invece, insieme ai toni vivaci di colori più intensi vediamo anche una fantasia emergere tra tutte. Stiamo parlando dell’animalier, un grande ritorno anche in abiti e accessori.

L’animalier più in voga al momento, però, non è il classico che rimanda a fantasie presenti in natura, ma una rivisitazione dello zebrato o del leopardato con i colori più di tendenza al momento. Mix di turchese o viola con il nero, ma anche escludendo il classico nero della fantasia originale. Un vero fascino felino in spiaggia che viene impreziosito da tanti accessori scintillanti e preziosi. Bellissimi i costumi interi con schiena scoperta e cintura ad anello sul leopardato blu. Ma anche il due pezzi a vita alta con fantasia zebrata sui toni del verde intenso non è da meno.

Non solo in spiaggia ma anche in città

I costumi interi di per sé sono estremamente versatili, grazie al materiale di cui sono fatti. Utilizzando questi costumi come body, possiamo creare nuovi look in pochissimo tempo. Infiliamo un bellissimo pantalone a palazzo, un sandalo gioiello e siamo pronte per un aperitivo con gli amici. Ma questo è solo uno degli abbinamenti di tendenza per sfruttare i nostri stupendi costumi da bagno. In realtà, anche il bikini può essere utilizzato come base per un outfit più da città. Basterà utilizzare il pezzo di sopra come una bralette e abbinarci una camicia satinata aperta.

Insomma, è la tendenza dell’estate che esalta l’abbronzatura questo costume che sta bene proprio a tutte. Che si tratti di costume intero o bikini poco importa, la stampa animalier è perfetta per dare brio al nostro look. Sembra strano, ma anche con dei pezzi economici ma ricercati si può avere un effetto raffinato e di lusso.

