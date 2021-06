Chi ama decorare giardini e balconi con fiori scenografici non potrà resistere a questa pianta eccezionale.

Adatto per i mesi caldi dell’estate, questo vegetale farà impazzire d’invidia tutti i vicini. Di sicuro, non è il classico e amatissimo geranio, simbolo della bella stagione. Tuttavia, per le sue singolari caratteristiche, la pianta che sta spopolando nelle ultime settimane è davvero da non perdere.

Per chi, invece, è affezionato ai più tradizionali tipi di piante decorative, come gerani e ortensie, ecco 3 velocissimi consigli utili:

a) “2 regole d’oro per avere gerani sempre bellissimi, colorati e protetti dai parassiti”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) “Mai più gerani sbiaditi con l’incredibile trucco per ravvivare i colori e avere un balcone talmente brillante da fare invidia”.

c) “Solo così le nostre ortensie saranno protette dal forte caldo e non si seccheranno”.

È la pianta del momento, facile da coltivare regala fioriture pazzesche da luglio a settembre

I suoi colori si aggirano tra il giallo, l’arancione e il rosso intenso. Ama il sole. Non ha bisogno di cure particolari ed è capace di moltiplicarsi autonomamente. Stiamo parlando della crocosmia, pianta di origine sudafricana. Esistono diversi tipi di crocosmia, tutti bellissimi e molto caratteristici.

Di norma, la maggior parte delle specie, regala una fioritura che comincia a giugno ma arriva al suo massimo splendore tra luglio e fine settembre.

I suoi fiori ricordano i gladioli ma più piccoli. La crocosmia è una bulbosa perenne molto apprezzata non solo per i suoi colori vivaci ma anche perché, una volta messa a dimora, può colonizzare velocemente il terreno.

Come abbiamo già accennato, l’arbusto non necessita di cura particolari, tuttavia, qualche piccolo accorgimento servirà per migliorare la sua crescita e la sua fioritura.

Partiamo con il dire che questa pianta può essere coltivata anche in vaso. In questo caso, è preferibile utilizzare vasi grandi e provvedere ad innaffiature più frequenti rispetto, invece, alla coltivazione libera in giardino.

In ogni caso, la crocosmia si sviluppa meglio con un terreno soffice, ben drenato e ricco di sostanze organiche. Ecco svelata qual è la pianta del momento, facile da coltivare regala fioriture pazzesche da luglio a settembre.