In una sola Regione l’Italia fa dietrofront sul venir meno dell’obbligo delle mascherine all’aperto

Dopo tante pressioni, il Governo Draghi si era deciso per far cadere l’obbligo delle mascherine all’aperto a partire dal 28 giugno. Le modalità e le circostanze in cui verrebbe meno il divieto sono state concordate con il Comitato Tecnico Scientifico.

Tuttavia, proprio alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto, è intervenuta l’opposizione di una Regione, che ha rimesso in discussione tutto. Infatti, è in una sola Regione che l’Italia fa dietrofront sul venir meno dell’obbligo delle mascherine all’aperto. In particolare, in Campania, in controtendenza rispetto al resto d’Italia, permarrà il divieto.

Ma per quali ragioni il Governatore De Luca ha deciso per la permanenza della restrizione? Vediamolo insieme.

Nella specie, in Campania, l’obbligo permarrebbe in tutte le situazioni in cui non si riesca a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre, permarrà in caso di assembramenti.

Dunque, appare chiaro che il divieto resterà in vigore in tutti i casi in cui continui a sussistere il rischio di contagio. Quindi, in tutti quelle circostanze in cui le persone possano venire in contatto, ossia nelle file, nelle piazze, sui lungomari, nelle fiere.

A questa precauzione si aggiunge il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche da asporto, dalle 22 di sera alle 6 del mattino. In più, non si potranno consumare alcolici in luoghi pubblici all’aperto ma questi potranno essere serviti soltanto con servizio ai tavoli.

Le ragioni della permanenza della restrizione

Le ragioni delle restrizioni in Campania sono espresse dal Governatore facendo riferimento alle conseguenze disastrose che deriverebbero da un “liberi tutti” indiscriminato.

Infatti, il Presidente della Regione Campania si mostra preoccupato per gli eccessivi assembramenti legati alla movida notturna. In più, le sue perplessità sono rivolte alla campagna vaccinale.

La precauzione, dunque, sarebbe rivolta ad evitare un quasi certo nuovo lockdown a settembre.

