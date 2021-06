I mercati azionari americani continuano a mostrare forza e in settimana hanno generato un segnale di continuazione rialzista. Questo swing in una settimana di setup, dovrebbe ora portare a rialzi fino alla prima decade di agosto. Come al solito si procederà per step e si andrà a monitorare di volta in volta i supporti e le resistenze. Riteniamo che il fenomeno analizzato nelle scorse settimane possa continuare. Ci riferiamo alla continua rotazione settoriale e ora a Wall Street ora potrebbe partire fortemente al rialzo United Health Group.

Procediamo per gradi.

Scenario settimanale atteso

Fase laterale e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì, giorno di massimo settimanale

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.314.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.245.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.271.

A Wall Street ora potrebbe partire fortemente al rialzo United Health Group

Il titolo (NYSE:UNH) consigliato dal nostro Ufficio Studi nel dicembre 2020 al prezzo di 340,79 dollari, ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 giugno al prezzo di 404,95 in rialzo dell’1,52% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 318,05 ed il massimo a 424,43.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa oltre 382 miliardi di dollari opera come azienda diversificata di assistenza sanitaria negli Stati Uniti.

Siamo prima andati a leggere le raccomandazioni degli altri analisti e i 26 giudizi trovano consenso intorno al prezzo di 440,09 dollari. Il nostro calcolo invece, porta ad una stima di fair value intorno al prezzo di 666,52 dollari con una sottovalutazione attuale del 64,5% circa rispetto al prezzo corrente.

Strategia di investimento

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative, mantenere con stop loss a 371 dollari. Supporto di breve a 387,25 con obiettivo primo a 1/3 mesi in area 450 dollari.

Per chi volesse compare il titolo può applicare gli stelli livelli operativi.